  • 05.03.2026, 09:15:34
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10 Jahre 5 Minuten: Österreichisches Online-Newsportal www.5min.at feiert Jubiläum

Das Medium www.5min.at feiert sein zehnjähriges Bestehen. Mit einer Frauenquote von rund 80 Prozent in der Redaktion zählt 5 Minuten zu den weiblichsten Medienhäusern Österreichs.

Mag. Yvonne Schmid-Berger ist Gründerin und Chefredakteurin des Online-Portals www.5min.at.
Velden / Graz / Wien (OTS) - 

Was 2016 als regionales Portal in Kärnten startete, ist heute ein österreichweit tätiges Digitalmedium mit Fokus auf schnelle, regionale und kostenlose Nachrichten. 5 Minuten wurde von Mag. Yvonne Schmid-Berger gegründet: „Ziel war es, ein kostenloses Online-Newsportal ohne Paywall zu etablieren.“

Expansionskurs

Nach dem Start in Villach am 5. März 2016 folgte die Expansion. Zunächst wurde das Angebot auf ganz Kärnten ausgeweitet. 2021 erfolgte der Markteintritt in der Steiermark, 2024 wurde die österreichweite Berichterstattung weiter ausgebaut und die Präsenz in Wien intensiviert. „Unser Anspruch ist es, regionalen und schnellen Online-Journalismus mit klaren Qualitätsstandards zu verbinden“, sagt Yvonne Schmid-Berger, Chefredakteurin von www.5min.at.

Starkes Redaktionsteam

„In dieser Woche feiern wir den Weltfrauentag. Es freut mich besonders, dass unsere Redaktion eine Frauenquote von rund 80 Prozent aufweist. Damit zählt 5 Minuten zu den stark weiblich geprägten Medienunternehmen in Österreich“, so die Unternehmerin. Mittlerweile erreicht das Portal mehr als 1,5 Millionen Österreicher:innen (ÖWA Jänner 2026 mit 1.518.196 Unique User AT) und verzeichnet monatlich Millionen Seitenaufrufe. Für die kommenden Jahre plant das Medienhaus den weiteren Ausbau seiner österreichweiten Präsenz sowie Investitionen in digitale Innovation und Community-Management.

(Quelle: ÖWA, Jänner 2026, Einzelangebote)

Rückfragen & Kontakt

fivemedia GmbH
Mag. Yvonne Schmid-Berger
Telefon: +43664 913 74 69
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Das Team der Chefredaktion: Amélie Meier, Anja Mandler, Phillip Plattner MSc, Alina Gursch und Mag. Yvonne Schmid-Berger treiben das Wachstum von www.5min.at österreichweit voran. [Bild, 3.7MB]

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