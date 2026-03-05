Weltfrauentag 2026: Bildung entscheidet über die Zukunft von Millionen Mädchen

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltfrauentags ruft Don Bosco Mission Austria dazu auf, die Bildung und den Schutz von Mädchen, jungen Frauen und Frauen weltweit verstärkt in den Fokus zu rücken. Weltweit haben 133 Millionen Mädchen keinen Zugang zu Bildung. Für viele von ihnen bedeutet das ein Leben in Armut, Abhängigkeit und Gewalt.

Besonders dramatisch ist die Situation in vielen Ländern Afrikas. In Sierra Leone unterstützt Don Bosco Fambul gezielt Mädchen und junge Frauen, die Opfer sexueller Ausbeutung wurden und zur Prostitution gezwungen waren. Das Zentrum bietet Schutz, psychologische Betreuung, schulische Bildung und eine berufliche Qualifizierung. Ziel ist es, neue Perspektiven zu eröffnen und ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Auch in der Demokratische Republik Kongo engagieren sich die Salesianer Don Boscos für benachteiligte Mädchen – etwa im Mädchenschutzzentrum Maison Marguerite in Goma, das minderjährigen Müttern und ihren Babys Zuflucht und Zukunftsperspektiven bietet.

Eine Sozialarbeiterin vor Ort berichtet: „Viele Mädchen haben Gewalt, Ausgrenzung und extreme Not erlebt. Bei uns finden sie einen sicheren Raum, in dem sie Vertrauen fassen, ihre Würde wiederentdecken und Schritt für Schritt in ein eigenständiges Leben wachsen können.“

„Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht und der wirksamste Schlüssel, um Armut und Ungleichheit nachhaltig zu bekämpfen“, betont Br. Günter Mayer, Geschäftsführer von Don Bosco Mission Austria. „Wenn wir Mädchen und junge Frauen stärken, verändern wir Gesellschaften.“

Zum Weltfrauentag appelliert Don Bosco Mission Austria an Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, sich entschlossen für gleiche Bildungschancen und den Schutz von Mädchen und jungen Frauen einzusetzen. Bildung schenkt Hoffnung – und Hoffnung schafft Zukunft