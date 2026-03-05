Marktamt: Neuer Stand im Marktraum am Naschmarkt vergeben – Wiener Tofu sind die neuen Standbetreiber

Wien (OTS) -

Ein Stand im Marktraum am Naschmarkt ist neu vergeben: Mit der Ersten Wiener Tofu-Manufaktur, bekannt als „Wiener Tofu“, zieht ein innovativer Lebensmittelbetrieb in einen der begehrtesten Marktstandorte Wiens ein. Insgesamt 44 Bewerbungen sind für den Marktstand im Marktraum eingelangt, so viele wie noch nie zuvor. Das unterstreicht eindrucksvoll die Attraktivität und Beliebtheit des Marktraums.

„Wenn sich so viele Betriebe um einen einzigen Standort bewerben, zeigt das, welchen Stellenwert sich der Marktraum am Naschmarkt in so kurzer Zeit erarbeitet hat. Wer hier zum Zug kommt, überzeugt mit Qualität, Regionalität und einem klaren Konzept. Die Erste Wiener Tofu-Manufaktur steht genau dafür, für nachhaltige Produktion, kurze Wege und echte Wertschöpfung in unserer Stadt. Solche Konzepte stärken Wiens Märkte als zukunftsorientierte Lebensmittelstandorte,“ betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

Auch Marktamtsdirektor Andreas Kutheil unterstreicht die Bedeutung der Neubesetzung: „44 Bewerbungen sind ein Rekordwert und ein starkes Zeichen für die hohe Qualität und Anziehungskraft unseres Marktraums am Naschmarkt. Dass sich mit der Ersten Wiener Tofu-Manufaktur ein derart innovatives und qualitätsorientiertes Konzept durchgesetzt hat, freut uns ganz besonders.“

Die Erste Wiener Tofu-Manufaktur eröffnet zweiten Standort am Naschmarkt

Mit dem neuen Standort schlägt die Erste Wiener Tofu-Manufaktur ihr zweites Kapitel auf. Produziert wird weiterhin ausschließlich am Karmelitermarkt, wo täglich frischer Bio-Tofu in Handarbeit entsteht, aus österreichischen Bio-Sojabohnen und nach einer über 2.000 Jahre alten Tradition.

Der neue Standort bildet mit der bestehenden Manufaktur eine klare Symbiose: Am Karmelitermarkt wird produziert, am Naschmarkt verkauft und gegessen. Seiden- und Naturtofu und kleine frisch zubereitete Gerichte bringen das Handwerk sichtbar in den Alltag der Stadt.

Der bisherige Standbetreiber, Fratelli Valentino, wird den Marktraum verlassen und einen neuen Betrieb im 23. Wiener Gemeindebezirk eröffnen. Das Marktamt bedankt sich für die bisherige Zusammenarbeit und wünscht für den neuen Standort, wo Erzeugung, Verkauf und eine Gastronomie geplant sind, viel Erfolg.

Mit der erfolgreichen Neubesetzung und der Rekordzahl an Bewerbungen bestätigt sich einmal mehr die hohe Nachfrage nach qualitätsvollen Marktständen in Wien. Der Marktraum am Naschmarkt ist ein lebendiger Ort für Innovation, Handwerk und kulinarische Vielfalt.

Weitere Informationen gibt es beim Marktamts-Telefon unter der Wiener Telefonnummer 4000 - 8090. Das Marktamts-Telefon ist Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 21 Uhr, Samstag zwischen 8 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.