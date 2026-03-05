  • 05.03.2026, 07:00:36
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Drei neue Mieter im LeopoldQuartier OFFICE: Vermietungsquote knackt 40-Prozent-Marke

Musterbüro LeopoldQuartier OFFICE
Wien (OTS) - 

Die UBM Development AG verzeichnet große Vermietungserfolge im Wiener LeopoldQuartier OFFICE. Ein globaler Technologiekonzern sichert sich 3.814 m² Bürofläche, IT-Dienstleister AUVARIA mietet ab Juli 2026 400 m² an, und Gastronom Leonardi/EUREST übernimmt 434 m² plus Schanigarten. Damit sind 40,31% der Gewerbefläche in Europas erstem Holz-Hybrid-Stadtquartier vermietet – der durchschnittliche Büro-Quadratmeterpreis liegt bei 25 Ꞓ.

Vermietungsdynamik bestätigt Standortstärke

Die aktuellen Abschlüsse belegen die anhaltend hohe Nachfrage nach Flächen im LeopoldQuartier OFFICE. „Diese Vermietungserfolge zu Jahresbeginn zeigen einmal mehr, dass wir mit dem LeopoldQuartier OFFICE ein Projekt geschaffen haben, das am Markt hervorragend angenommen wird“, so Franz Panwinkler Geschäftsführer UBM Österreich. „Visionäre Nachhaltigkeit, Top-Lage, perfekte Infrastruktur und das durch den Holzbau einzigartige Arbeitsklima schaffen eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre, die Unternehmen aller Branchen überzeugt.“

Globaler Tech-Riese zieht ein

Ein internationaler Technologiekonzern – Marktführer in digitaler Kommunikation mit Tausenden Mitarbeitern weltweit – bezieht 3.814 m². Dies festigt die Rolle des Quartiers als Hub für globale Player der Digitalwirtschaft.

Gastronomie-Boost ab Jänner 2027

Leonardi/EUREST stattet das Quartier mit 434 m² Gastronomie plus Schanigarten aus: „Neue Maßstäbe für Arbeitswelten – 24/7 Micromarket im 1. OG, Premium-Gastro im EG. Frisch, nachhaltig, modular: Von Schanigarten-Mittag bis Nachtsnack“, erklärt Randev De Silva, Direktor Leonardi.

IT-Expertise ab Juli 2026

AUVARIA, ein auf Cloud- und KI-Transformation spezialisiertes Technologieunternehmen, erweitert mit 400 m² das Tech-Spektrum und untermauert den Status des LeopoldQuartier OFFICE als Top-Standort für IT-Unternehmen.

LeopoldQuartier OFFICE: Erfolgsprojekt mit hoher Vermietungsquote

Das LeopoldQuartier OFFICE in Wien zählt zu den gefragtesten Entwicklungen der UBM und vereint moderne Büro- und Gewerbeflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Die zentrale Lage, die hervorragende Verkehrsanbindung sowie das durchdachte Gesamtkonzept machen das Quartier zur ersten Adresse für Unternehmen verschiedenster Branchen. Die kontinuierlichen Vermietungserfolge bestätigen die Strategie der UBM, nachhaltige und zukunftsorientierte Standorte zu entwickeln.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Rückfragen & Kontakt

UBM Development AG
Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG
Telefon: + 43 664 80 1873 200
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ubm-development.com

Johannes Stühlinger
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