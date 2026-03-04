Pöttinger: „Kickl-FPÖ will Österreich zu Energie-Geisel Moskaus machen“

Wien (OTS) -

„Die Kickl-FPÖ will Österreich zur Energie-Geisel Moskaus machen. Dass die FPÖ angesichts des Kriegs im Nahen Osten allen Ernstes eine Rückkehr zum Kauf von russischer Energie fordert, ist nichts anderes als eine ideologische Selbstoffenbarung. Fakt ist: Die Energieversorgung in Österreich ist auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Nahen Osten gesichert. Die Europäische Union bezieht lediglich 4 Prozent ihrer Energie über Tankschiffe, die die Straße von Hormus passieren – von einer drohenden Energieknappheit kann daher nicht die Rede sein. Zudem sind die Gasspeicher in Österreich aktuell zu 36 Prozent gefüllt – damit sind wir gerade mit Blick auf die zu Ende gehende Heizsaison bestens gerüstet. Und was die Prophezeiung aus der blauen Wahrsagekugel einer möglichen Preisexplosion betrifft, ist klipp und klar festzuhalten: Die Volkspartei hat vorgesorgt und die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um rasante Preisentwicklungen bei Energie zeitgerecht stoppen zu können. Wir beobachten die Lage sehr genau und werden die richtigen Schritte zur richtigen Zeit setzen, sofern sie notwendig sind“, reagiert der Energiesprecher der Volkspartei, Laurenz Pöttinger, auf die haltlosen Behauptungen von FPÖ-Generalsekretär Hafenecker und Außenpolitik-Sprecherin Fürst in ihrer jüngsten Aussendung.