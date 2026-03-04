  • 04.03.2026, 17:48:02
  • /
  • OTS0162

Pöttinger: „Kickl-FPÖ will Österreich zu Energie-Geisel Moskaus machen“

Blaue Hetze zu drohender Energiekrise ist nichts anderes als Fake-News – Energieversorgung in Österreich ist gesichert

Wien (OTS) - 

„Die Kickl-FPÖ will Österreich zur Energie-Geisel Moskaus machen. Dass die FPÖ angesichts des Kriegs im Nahen Osten allen Ernstes eine Rückkehr zum Kauf von russischer Energie fordert, ist nichts anderes als eine ideologische Selbstoffenbarung. Fakt ist: Die Energieversorgung in Österreich ist auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Nahen Osten gesichert. Die Europäische Union bezieht lediglich 4 Prozent ihrer Energie über Tankschiffe, die die Straße von Hormus passieren – von einer drohenden Energieknappheit kann daher nicht die Rede sein. Zudem sind die Gasspeicher in Österreich aktuell zu 36 Prozent gefüllt – damit sind wir gerade mit Blick auf die zu Ende gehende Heizsaison bestens gerüstet. Und was die Prophezeiung aus der blauen Wahrsagekugel einer möglichen Preisexplosion betrifft, ist klipp und klar festzuhalten: Die Volkspartei hat vorgesorgt und die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um rasante Preisentwicklungen bei Energie zeitgerecht stoppen zu können. Wir beobachten die Lage sehr genau und werden die richtigen Schritte zur richtigen Zeit setzen, sofern sie notwendig sind“, reagiert der Energiesprecher der Volkspartei, Laurenz Pöttinger, auf die haltlosen Behauptungen von FPÖ-Generalsekretär Hafenecker und Außenpolitik-Sprecherin Fürst in ihrer jüngsten Aussendung.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright