FONDS professionell Service-Award 2026: DONAU erneut ausgezeichnet – zum zweiten Mal in Folge unter den Besten

Wien (OTS) -

Nach der Prämierung 2025 erhält die DONAU nun bereits zum zweiten Mal in Folge den Service-Award und wird mit „herausragend“ ausgezeichnet. Diese wiederholte Auszeichnung ist ein klarer Vertrauensbeweis des Marktes und der unabhängigen Vermittler:innen.

Die Leser:innen von FONDS professionell bestätigen damit eindrucksvoll die konsequente Serviceorientierung der DONAU im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung. Die erneute Verleihung des Service-Awards unterstreicht die nachhaltige Qualität in Betreuung, Prozessen und Produktentwicklung.

„Die zweite Auszeichnung in Folge zeigt, dass unser konsequenter Fokus auf Partnerschaft, Erreichbarkeit und Qualität Wirkung zeigt. Wir verbinden persönliche Betreuung mit effizienten digitalen Abläufen und entwickeln unsere Services laufend weiter. Dass unsere Vertriebspartner:innen das so klar bestätigen, ist für uns Anerkennung und Ansporn zugleich“, hebt Vorstandsmitglied Franz Zeiler hervor.

DONAU Brokerline als starker Partner des Vertriebs

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermittler:innen. Die DONAU Brokerline steht seit vielen Jahren für Verlässlichkeit, Erreichbarkeit und regionale Nähe. Persönliche Ansprechpartner:innen vor Ort werden durch moderne digitale Services ergänzt – für eine Zusammenarbeit, die einfach und effizient funktioniert.

Alastair McEwen, Geschäftsführer der DONAU Brokerline, unterstreicht: „Gerade in der privaten Vorsorge sehen wir großes Potenzial. Unsere neuen Lebensversicherungen verbinden Flexibilität, Sicherheit und zeitgemäße Veranlagungsoptionen. In Kombination mit unserer Servicequalität stärken wir nachhaltig unsere Rolle als verlässliche Partnerin des Vertriebs.“

Bei der Lebensversicherungs-Roadshow 2025 der DONAU nahmen 290 auf Lebensversicherung spezialisierte Vermittler:innen teil. Ein weiteres Service der DONAU Brokerline: Mit den führenden Kapitalanlagegesellschaften werden Online-Gespräch für alle Vermittler:innen angeboten, um Wissen und Know-how über die Produkte zu stärken.

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