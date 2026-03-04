Mariella Gittler präsentiert erstmals „Hinter den Schlagzeilen“ – am 9. März in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Der neue Infotainment-Talk erzählt seit 7. Jänner 2026 erfolgreich werktäglich um jeweils 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Geschichten „Hinter den Schlagzeilen“. Der bisher von Patrick Budgen moderierte 30-minütige Nachmittagstalk bekommt die angekündigte Verstärkung – ab Montag, dem 9. März 2026, spricht alternierend Mariella Gittler mit den Menschen hinter den Geschichten. Als ersten Gast begrüßt die Moderatorin, die auch weiterhin das „ZIB Magazin“ präsentieren wird, Schauspielerin Susi Stach im Studio und spricht mit ihr u. a. über die Schlagzeile „Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer“.

Mariella Gittler: „Es tut gut, sich Zeit für sein Gegenüber zu nehmen“

„Ich freue mich in erster Linie auf meine spannenden Gäste, aber auch darauf, dass es in diesem Format die Zeit für ein ausführliches Gespräch gibt. Wir leben in einer Zeit, in der alles in Sekundenschnelle an uns vorbeirauscht. Da tut es gut, einmal innezuhalten und sich Zeit für sein Gegenüber zu nehmen. Mir ist bei Interviews besonders wichtig, dass das Gespräch auf Augenhöhe, respektvoll und wertschätzend abläuft. Man muss dabei nicht immer einer Meinung sein, muss Aussagen und Ansichten des Gegenübers kritisch hinterfragen – aber immer mit der nötigen Haltung. Genauso wichtig ist es für mich, dass man die Grenzen des anderen respektiert.“

Erster „Hinter den Schlagzeilen“-Gast bei Mariella Gittler am 9. März: Susi Stach

Mariella Gittlers erster Gast bei „Hinter den Schlagzeilen“ zur Headline „Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer“ ist Schauspielerin Susi Stach, die ab 9. März, montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen in ORF 1 und auf ORF ON in der neuen Staffel von Sascha Biglers ORF-Serie wieder „Die Fälle der Gerti B.“ löst. Weitere Gäste in dieser Woche sind Unternehmerin und Autorin Karin Teigl, Schauspielerin Nina Proll, Koch Peter Lammer sowie Kabarettistin und Autorin Johanna Wagmeier.