Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Donnerstag, 5. März, sind ab 19.30 Uhr zwei junge Singer-Songwriterinnen zu Gast in der Bühne im Hof in St. Pölten: Die Burgenlandkroatin Mira Perusich verwebt dabei Stimme, Klavier und Loopstation zu atmosphärischem Sound, während ams alias Anna-Maria Schnabl Dialektsongs präsentiert. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Anlässlich des Internationalen Frauentages sind morgen, Donnerstag, 5. März, auch ab 19 Uhr im Theater im Neukloster in Wiener Neustadt die Schick Sisters mit ihrem Programm „Starke Stimmen, starke Frauen“ zu hören. Der gesamte Kartenerlös kommt einem Wiener Neustädter Frauenprojekt zugute; nähere Informationen und Karten beim Infopoint Wiener Neustadt unter 02622/373-933 und e-mail [email protected] bzw. www.webshop-wn.at.

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden widmen sich Albert Reifert & Friends gemeinsam mit der Sängerin Carole Alston morgen, Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr unter dem Motto „Swing into Spring" der Musik von George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, Richard Rodgers, Harold Arlen und Hoagy Carmichael. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Um den Frühling geht es morgen, Donnerstag, 5. März, auch im Cinema Paradiso St. Pölten, wo „Celtic Spring“ ab 20 Uhr irisch-schottischen Folk von Will Pound, Marty Barry, Sam Mabbett, Heather Cartwright und Madeleine Stewart bringt. Im Cinema Paradiso Baden wiederum wartet am Samstag, 7. März, ab 15 Uhr das Bilderbuchkino „Helle Köpfe“, bei dem Nicolai Gruninger und Marc Bruckner „Nur wir alle“, „Ray – Die Abenteuer einer wissbegierigen Glühbirne“ und „Glitzer für alle“ zu einem Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis für Kinder und Familien machen. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Schloss Kottingbrunn stellt der Liedermacher Philipp Griessler morgen, Donnerstag, 5. März, seine neue Single „6er g'würfelt“ vor, in der er Glück, Liebe und Zusammenhalt thematisiert. Am Freitag, 6. März, folgt zur „Silberhochzeit“ der Band ein Abend mit Birgit Denk & Band und The Blues Infusion, am Samstag, 7. März, ein Auftritt von The Wayfaring mit Country Blues, Saxofonpep und jeder Menge Instrumente. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Das Internationale Akkordeonfestival Wien, das auch heuer wieder einen Abstecher nach Niederösterreich macht, präsentiert am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr in der Bühne Purkersdorf ein Doppelkonzert des österreichischen Tobias Kochseder Duos und des britisch-französischen Zina Bloch & Daisy Hearts Chanson Duos. Nähere Informationen und Karten unter 02231/64853, e-mail [email protected] und www.die-buehne-purkersdorf.at bzw. http://akkordeonfestival.at.

Am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr im Rathaus von Weitra und am Samstag, 7. März, ab 17 Uhr im Rathaus von Korneuburg verbindet Johannes Wohlgenannt in seinem Soloprogramm „Weites Land“ Klavierstücke aus „Desktop Complete“ mit der von ihm verfassten und vertonten Dichtung „Weites Land“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8737065, e-mail [email protected] und www.jwz.at.

In der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk macht am Freitag, 6. März, das fünfköpfige Diskoduo Erwin & Edwin im Zuge seiner „Elektrogstanzldisko Tour“ Station und mischt ab 20 Uhr Techno und Polka; Support ist The Most Company. Am Sonntag, 8. März, begleiten dann The Thrill Seekers unter dem Motto „Hungry to Live“ ab 11 Uhr einen Jazz-Brunch mit Eigenkompositionen, bekannten Jazzklassikern und unbekannten Liedschätzen aus der Swing-Ära. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Am Samstag, 7. März, spannen der Wiener Kammerchor und das burgenlandkroatische Vokalensemble BasBariTenori ab 19.30 Uhr im Musium Reinsberg unter dem Titel „AUT of music - von bitterernst bis zuckersüß“ einen Bogen von Johannes Brahms, Franz Schreker, Heinz Kratochwil und Herwig Reiter bis hin zu Arrangements von Liedern von Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Willi Resetarits, Ernst Molden, Hubert von Goisern und Christian Kolonovits. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Ebenfalls am Samstag, 7. März, gibt es im Haus der Regionen in Krems/Stein „Denk zu dritt“ zu hören; das Konzert des Birgit Denk Trios – Birgit Denk, Alexander Horstmann und Ludwig Ebner-Reiter – mit Musik im Wiener Zungenschlag beginnt um 19.30 Uhr. Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

In der Kulturwerkstatt Hirschbach spielt The Blues Infusion aus Wien am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr ein Blues-Rock-Jazz-Crossover. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9202792, e-mail [email protected] und www.kultur-hirschbach.com.

Jazz der 1920er-Jahre mit Einflüssen aus verschiedenen globalen Musikkulturen kombiniert Edi Köhldorfer mit seinem Trio im Programm „Hover“ am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr im HOBiRAUM in Bad Vöslau. Nähere Informationen und Karten unter 0676/9178460, e-mail [email protected] und www.hobiraum.at.

„Whoosh! – Der ganz normale Schlagzeug-Wahnsinn“ nennt sich ein Konzert von Louie's Cage Percussion am Samstag, 7. März, ab 16 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt, bei dem in einem Familienprogramm die Grenzen von Klassik, Jazz, Rock und Pop gesprengt werden. Am Sonntag, 8. März, folgt ein Jubiläumskonzert zum 110. Geburtstag von Edith Piaf, wenn Maria Bill ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Non, je ne regrette rien“ Edith Piaf singt. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

„Eine Freundschaft fürs Leben“ steht am Beginn der diesjährigen Schlosskonzerte Walpersdorf: Am Samstag, 7. März, bringen dabei Emmanuel Tjeknavorian an der Violine und Maximilian Kromer am Klavier ab 18 Uhr die „Variations sérieuses“ op. 54 für Klavier sowie das Violinkonzert e-moll op. 64 (in einer Fassung mit Klavier) von Felix Mendelssohn Bartholdy, Vier Stücke für Violine und Klavier op. 7 von Anton Webern und die Sonate für Violine und Klavier Es-Dur op. 18 von Richard Strauss zur Aufführung. Tags darauf, am Sonntag, 8. März, widmet sich das erste Kinderkonzert des Jahres ab 15 Uhr Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“; Julia Stemberger übernimmt den Part der Erzählerin. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61969242, e-mail [email protected] und www.schlosskonzerte-walpersdorf.at.

Schließlich öffnet am Dienstag, 10. März, im Ristorante Pierino in Traiskirchen wieder das Jazzcafé seine Pforten und serviert ab 19 Uhr „Jazz Like 100 Years Ago“ mit dem Oldtime Jazz Revival. Eintritt: freie Spende; Reservierungen unter 02252/57227; nähere Informationen unter 0699/10311726 und e-mail [email protected].