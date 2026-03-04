  • 04.03.2026, 15:20:32
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oe24 startet neuen Podcast „NEXT GEN“ mit Desirée Fellner

oe24 baut sein Podcast-Portfolio weiter aus: Mit „NEXT GEN“ startet Online-Chefredakteurin und Head of Social Media Desirée Fellner ein neues Talk-Format

oe24 NEXT GEN - hosted by Desirée Fellner
Wien (OTS) - 

Im Fokus stehen Menschen, die bereits in jungen Jahren Verantwortung übernehmen, neue Maßstäbe setzen und Branchen nachhaltig verändern.

Gründer, Manager, Kreative und Spitzensportler geben persönliche Einblicke in ihre Karrierewege, sprechen über Druck, Entscheidungen, Rückschläge – und darüber, was Erfolg für ihre Generation heute wirklich bedeutet.

NEXT GEN beleuchtet damit nicht nur individuelle Erfolgsgeschichten, sondern auch den Wertewandel einer Generation, die mit neuen Erwartungen an Führung, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Verantwortung antritt. Themen wie Leistungsdruck, Internationalisierung, Social Media oder unternehmerischer Mut werden ebenso offen diskutiert wie persönliche Zweifel und Wendepunkte.

Desirée Fellner, Initiatorin und Host des Podcasts: „Wir sehen in vielen Bereichen einen echten Generationenwechsel – in Unternehmen, in den Medien und in der Gesellschaft insgesamt. Junge Persönlichkeiten prägen diese Entwicklungen mit neuen Ideen und einem anderen Selbstverständnis von Verantwortung. Genau diesen Stimmen wollen wir mit NEXT GEN eine starke Plattform geben.“

Mit „NEXT GEN“ erweitert oe24 sein digitales Angebot um ein relevantes Gesprächsformat, das Aufbruch, Ambition und Zukunftsthemen in den Mittelpunkt stellt.

Der Podcast ist ab sofort auf allen großen Podcast-Plattformen verfügbar.

Rückfragen & Kontakt

Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
oe24 media group GmbH
[email protected]
www.oe24.at

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