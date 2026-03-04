Burgenland Energie und Perlinger Gemüse: Aus der Region für die Region

Wallern im Burgenland (OTS) -

Perlinger Gemüse zählt zu den Vorreitern der regionalen Energiewende. Mit einem umfassenden Dachflächen-Photovoltaikprojekt der Burgenland Energie setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften, regionale Verantwortung und eine zukunftsorientierte Energiepolitik.

Beim Präsentationstermin vor Ort unterstrichen Landesrat Leonhard Schneemann, Gesellschafter Werner Perlinger, Bürgermeister Ernst Oroszlan und Burgenland Energie CEO Stephan Sharma die Bedeutung des Projekts für Region, Wirtschaftsstandort und Energiewende.

Ein Meilenstein für das energieunabhängige Burgenland

„Die letzten Tage und der Krieg im Nahen Osten haben uns gerade wieder gezeigt, wie verwundbar eine Gesellschaft ist, die von Energiequellen abhängig ist, die sie nicht selbst kontrollieren kann. Unser burgenländisches Ziel ist deshalb ganz klar: energieunabhängige Betriebe in einem energieunabhängigen Burgenland. Es freut uns, dass regionale Unternehmen Verantwortung übernehmen und aktiv an der Umsetzung unserer Energiepolitik mitwirken“, betont Landesrat Schneemann.

Die von Burgenland Energie realisierte Photovoltaikanlage ermöglicht Perlinger Gemüse künftig mehr als 50 Prozent der benötigten Energie aus der eigenen PV-Anlage abzudecken und damit die Versorgung der Produktion mit regional erzeugtem Sonnenstrom. Das bringt planbare Energiekosten, höhere Resilienz gegenüber Marktpreisschwankungen und eine deutlich gestärkte Versorgungssicherheit.

„Stillstand ist Rückschritt – das ist seit Jahrzehnten unser Firmenmotto. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit Burgenland Energie entschieden, eine der größten Dachflächen-PV-Anlagen des Burgenlands zu errichten“, so Gründer und Gesellschafter Werner Perlinger, gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Patrick und Lukas Haider.

„Burgenland Vorreiter energieunabhängiger und klimafreundlicher Unternehmen“

Burgenland Energie CEO Stephan Sharma verweist auf die strategische Dimension: „Es gibt nur eine Antwort auf die Energiekriege: Energieunabhängigkeit. Über 5.000 Photovoltaik-Module auf dem Dach der Produktionshalle mit einer Stromerzeugung von 2,2 Millionen Kilowattstunden machen Österreichs größten Gemüseproduzenten zu über 50 Prozent energieunabhängig. Zusätzlich werden in der Region wichtige konjunkturelle Wertschöpfungseffekte erzielt. Dieses Leuchtturmprojekt ist die Blaupause für den Weg in die Energieunabhängigkeit der Unternehmen. Unternehmen können sich, so wie Perlinger Gemüse, mit unserem all-inklusive Sorglospaket „Energieunabhängig“ ihrer eigene, erneuerbare Energieproduktion schaffen. Heimische Stromproduktion am Standort spart Energiekosten, schafft Markpreis-Unabhängigkeit und schafft Wettbewerbsvorteile durch klimaneutrale Produkte. Grüner heimischer Strom für grünes heimisches Gemüse.“

Auch Bürgermeister Ernst Oroszlan hebt hervor: „Dieses Projekt steht für verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik – nachhaltig, stabil und mit klarem Mehrwert für Betriebe, Gemeinden und die gesamte Region.“

Infobox

Photovoltaikanlage

Leistung: 2.300 kWp

Jahreserzeugung: rund 2.200.000 kWh

Eigenverbrauch: 92 %

Fotolink: https://burgenlandenergie.canto.de/b/JL39R