- 04.03.2026, 14:49:02
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KORREKTUR: AVISO: Morgen 10.30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit Landesparteiobmann Dominik Nepp und LPS LAbg. Lukas Brucker
Wiener FPÖ präsentiert Frühjahrskampagne „Strippenzieher Ludwig“
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker
Thema: Wiener FPÖ präsentiert Frühjahrskampagne „Strippenzieher Ludwig“
Wann: Donnerstag, 05. März 2026, 10.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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