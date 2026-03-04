  • 04.03.2026, 14:49:02
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  • OTS0146

KORREKTUR: AVISO: Morgen 10.30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit Landesparteiobmann Dominik Nepp und LPS LAbg. Lukas Brucker

Wiener FPÖ präsentiert Frühjahrskampagne „Strippenzieher Ludwig“

Wien (OTS) - 

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker

Thema: Wiener FPÖ präsentiert Frühjahrskampagne „Strippenzieher Ludwig“

Wann: Donnerstag, 05. März 2026, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

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