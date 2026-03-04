Pflege und Beruf vereinbaren – neuer Praxisleitfaden für pflegende Angehörige und Arbeitgeber

Wien (OTS) -

Anlässlich der Veröffentlichung luden das Netzwerk „Unternehmen für Familien“ und das Hilfswerk am 4. März 2026 zu einer Podiumsdiskussion im Presseclub Concordia in Wien. Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie im Bundeskanzleramt, und Unternehmensvertreterinnen diskutierten dabei über die aktuelle und gesellschaftliche Relevanz des Themas und zeigten praxiserprobte Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auf.

In Österreich übernehmen knapp eine Million Menschen regelmäßig Pflege- und Betreuungsaufgaben für Angehörige. Während der Anteil an pflegebedürftigen Menschen steigt, sind gleichzeitig immer mehr Pflegende berufstätig. Die Doppelbelastung stellt Betroffene häufig vor große organisatorische, emotionale und finanzielle Herausforderungen. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor der Aufgabe, qualifizierte Mitarbeitende zu halten und so als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu bleiben.

Familienministerin Claudia Bauer (vorm. Plakolm) :

„Pflege ist neben Kinderbetreuung eines der größten Themen für Familien in Österreich, ein Thema, das tagtäglich tausende Menschen in Österreich innerhalb der eigenen Familie beschäftigt und deren Alltag bestimmt. In Zahlen bedeutet das, dass jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen aus dem Arbeitsalltag aussteigen oder zumindest Stunden reduzieren, um sich auf die Pflege daheim konzentrieren zu können. Pflege ist Teil der Lebensrealität unserer Familien in Österreich und sie braucht Strukturen, die Halt geben. Der neue Leitfaden zeigt konkrete Maßnahmen, die sich in der Praxis bewährt haben.“

Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks:

„Der Pflegeleitfaden zeigt gut auf, wie Unternehmen durch Verständnis, flexible Lösungen und klare Strukturen einen entscheidenden Beitrag leisten können, damit Pflege und Erwerbsarbeit vereinbar bleiben“.

Daniela Neureiter, Expert Employer Branding bei Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH:

„Aus Unternehmenssicht ist das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weit mehr als eine gesellschaftliche Verantwortung – es ist ein wesentlicher mittel- und langfristiger Erfolgsfaktor moderner Personalpolitik. Eine lebensphasenorientierte Unternehmenskultur, die Pflege, Familie und Beruf zusammen denkt, stärkt Motivation, Gesundheit und Loyalität der Mitarbeitenden und damit nachhaltig die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens.“

Cornelia Pöttinger, Bundesvorstand AK, Bundesvorstand ÖGB:

„Der Praxisleitfaden bringt beide Perspektiven zusammen – jene der pflegenden Angehörigen und der Arbeitgeber. Gerade bei oft plötzlich auftretenden Pflegesituationen braucht es Verständnis, klare Rahmenbedingungen und gemeinsames Handeln. Wenn alle an einem Strang ziehen, kann Vereinbarkeit gelingen.“

Der Leitfaden steht kostenlos unter https://www.unternehmen-fuer-familien.at/wissenspool/pflegeleitfaden zum Download zur Verfügung stehen.

Zahlen, Daten, Fakten:

In Österreich wird der Anteil der über 65-Jährigen bis 2050 auf rund 28 % der Bevölkerung steigen (Statistik Austria 2023).

Im Mai 2025 erhielten erstmals mehr als eine halbe Million Personen – insgesamt 500.554 Menschen – Pflegegeld . Das entspricht einem Zuwachs von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr (ORF/Sozialministerium 2025).

Bis 2050 werden bereits mehr als 730.000 Personen Pflegegeld beziehen (WIFO 2024).

Pflegeverantwortung führt häufig zu Teilzeitreduktionen oder sogar zu einem vorzeitigen Pensionsantritt.

Aufgrund von Pflegebedarf verlassen jährlich 20.700 Personen den Arbeitsmarkt in Richtung Teilzeit, Altersteilzeit oder Inaktivität. (Das entspricht 9.200 Vollzeitäquivalenten.)

Besonders stark betroffen sind Frauen , aber auch Männer wechseln häufiger in Teilzeit , sobald ein Elternteil oder Schwiegereltern pflegebedürftig werden.

Am stärksten spürbar ist der Effekt bei den Pflegestufen 3 bis 5 , wenn die Betreuung intensiver, aber noch nicht vollständig professionell organisiert ist.

Besonders stark wird der Bedarf durch die Babyboomer-Generation geprägt, die in den kommenden zehn bis 15 Jahren ein Alter erreicht, in dem Pflegebedürftigkeit deutlich zunimmt.

Familienstrukturen wandeln sich: Mehr Single-Haushalte und größere räumliche Distanzen zwischen Angehörigen machen Pflege schwieriger .

Mehr Frauen sind erwerbstätig: Pflegeaufgaben führen daher zunehmend zu Doppelbelastungen – ohne Unterstützung droht ein Rückzug aus dem Arbeitsmarkt (EcoAustria 2025).

Pflege als „Sandwich-Situation”: Viele Menschen der Generation 40+ kümmern sich nahtlos um Kinder und um betreuungs- und pflegebedürftige Eltern (COMBECA 2025).

Der Pflegeleitfaden - Praxisnahe Unterstützung für Arbeitgeber und Pflegende Angehörige

Gemeinsam mit dem Hilfswerk Österreich hat die Familie & Beruf Management GmbH einen Praxisleitfaden erarbeitet, der Unternehmen und Mitarbeitende dabei unterstützt, die Vereinbarkeit von Angehörigenpflege und Berufstätigkeit im Arbeitsalltag zu fördern. Er bündelt Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis, zeigt bewährte Maßnahmen auf und bietet konkrete Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Der Leitfaden richtet sich an Arbeitgeber, pflegende Angehörige sowie an alle, die Pflegesituationen besser verstehen und begleiten möchten.

Behandelt werden unter anderem:

Flexible Arbeitszeitmodelle und individuelle Lösungen

Information und Sensibilisierung im Unternehmen

interne Ansprechpersonen und Beratungsangebote

Führungskräfte als Schlüsselakteure

Kommunikation und Kulturentwicklung

Ziel ist es, Arbeitgeber dabei zu unterstützen, Pflege als Teil der Lebensrealität vieler Beschäftigter anzuerkennen und tragfähige Lösungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Angehörigenpflege zu entwickeln – zum Nutzen der Mitarbeitenden und der Unternehmen gleichermaßen.

Das Netzwerk „Unternehmen für Familien“

Seit 2015 engagieren sich im Netzwerk „Unternehmen für Familien“ mehr als 1000 österreichische Unternehmen und Institutionen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie & Beruf. Mit unterschiedlichen Aktivitäten werden gemeinsam Ideen entwickelt und ein umfassendes Commitment für ein familienfreundliches Österreich gestärkt. Die Partner bekennen sich dazu, einen aktiven Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit im eigenen Verantwortungsbereich zu leisten sowie Vorbild und Ansporn für andere zu sein

Auf der Plattform, www.unternehmen-fuer-familien.at, gibt es für Partner die Möglichkeit, ihr familienfreundliches Engagement anhand ihrer Partnerpräsentation zu zeigen und untereinander in Kontakt zu treten.

Neben einer umfassenden Sammlung an familienfreundlichen Maßnahmen und Best Practice Beispielen, fachspezifischen Informations- und Vernetzungsveranstaltungen, Leitfäden, Podcasts, uvm., werden der regelmäßige Austausch und die Kooperationen gefördert.

Die Zertifizierung berufundfamilie

Die mit ihrem Best-Practices im Leitfaden präsentierten Partner haben alle erfolgreich die Zertifizierung berufundfamilie absolviert. In diesem nachhaltig strukturierten Prozess werden unter aktiver Beteiligung der Beschäftigten bestehende Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf evaluiert und weiterentwickelt.

Eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist nicht nur Ausdruck sozialer Verantwortung, sondern auch ein klarer Wettbewerbsvorteil: Sie steigert die Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten, erleichtert den Wiedereinstieg nach der Karenz und erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber für qualifizierte Fachkräfte.

Bislang wurden mehr als 800 Unternehmen bzw. Hochschulen das Gütezeichen berufundfamilie bzw. hochschuleundfamilie verliehen.

Insgesamt profitieren österreichweit über 698.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 248.000 Studierende von familienfreundlichen Rahmenbedingungen in ihren Arbeits- und Studienumfeldern.

Detaillierte Informationen zu den ausgezeichneten Unternehmen und den Zertifizierungsprozessen unter www.familieundberuf.at

Hilfswerk Österreich

Seit 2025 in der Zertifizierung berufundfamilie

Das Hilfswerk Österreich ist mit seinen Landes- und Teilverbänden einer der größten gemeinnützigen Anbieter gesundheitlicher, sozialer und familiärer Dienste in Österreich.

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen der Mensch und seine Bedürfnisse. Das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe und der Respekt vor den Fähigkeiten des einzelnen, der Familien und der Gemeinschaft sind dabei besonders wichtig. Die Bedarfsgerechtigkeit und die Qualität der Dienstleistungen orientieren sich an diesem Anspruch.

www.hilfswerk.at

Konica Minolta

Seit 2019 in der Zertifizierung berufundfamilie

Konica Minolta Business Solutions Österreich gestaltet den intelligent vernetzten Arbeitsplatz und begleitet seine Kunden als Technologie- und Managed-Service-Provider durch die digitale Ära, indem es für seine Kunden Mehrwert durch Daten schafft. Mit seinen smarten Office-Produkten wie marktführenden Drucksystemen, Cloud-Services und IT-Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen u. a. mobiles Arbeiten und die Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Darüber hinaus begleitet Konica Minolta als 11-jähriger Marktführer im Produktionsdruck und als einer der führenden Anbieter in den Bereichen Inkjet, Veredelung und Etikettendruck seine Kunden bei der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten - mit modernster Technologie, Software und neuesten Innovationen in den Bereichen Druck, Anwendungen und Know-how.

In ganz Österreich geben unsere 325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür täglich ihr Bestes. Als Arbeitgeber bietet das Unternehmen dafür einen starken Rahmen und einen spannenden Spielraum.

Familie & Beruf Management GmbH

Gegründet wurde die gemeinnützige Organisation durch ein EU-Projekt während des Jubiläumsjahres 2006 zum International Year of the Family unter österreichischer Ratspräsidentschaft.

Ziel ist es, in einer nationalen Koordinierungsstelle Vereinbarkeitsmaßnahmen zu bündeln, Unternehmen, Institutionen und Gemeinden in Österreich, die sich mit den Werten der Familienfreundlichkeit bzw. der Vereinbarkeit von Familie und Beruf identifizieren, werden in ein Netzwerk mit unterschiedlichen Graden des Commitments integriert. So wird in Kooperation mit den relevanten Stakeholdern die Familienfreundlichkeit in Österreich weiter vorangetrieben.

Sowohl die Zertifizierung berufundfamilie sowie das Netzwerk Unternehmen für Familien sind dabei zwei wesentliche Faktoren des Einsatzes für eine familienfreundliche Arbeitswelt.

www.familieundberuf.at