- 04.03.2026, 14:24:02
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Bundesparteivorstand der Volkspartei wählte neue Bereichssprecher
Der Bundesparteivorstand der Volkspartei hat fünf neue Bereichssprecher gewählt.
Der ehemalige Bereichssprecher für Kunst und Kultur, Laurenz Pöttinger, übernimmt die Agenden für Energie von Tanja Graf. Tanja Graf wird neue Bereichssprecherin für Wirtschaft und Industrie. Lukas Brandweiner übergibt die Agenden für Lehrlinge an Klaus Mair und bleibt Bereichssprecher für den Zivildienst. Der Bereich Kunst und Kultur, vormals bei Laurenz Pöttinger, wird von Daniela Gmeinbauer übernommen.
Arbeit und Soziales - August Wöginger
Bildung - Nico Marchetti
Budget - Andreas Hanger
Energie - Laurenz Pöttinger
Europa- und Außenpolitik – Reinhold Lopatka
Familie - Johanna Jachs
Finanzen - Andreas Ottenschläger
Föderalismus - Harald Himmer
Forschung, Innovation und Digitalisierung - Carmen Jeitler-Cincelli
Gemeinden - Manfred Hofinger
Gesundheit, Frauen - Juliane Bogner-Strauß
Internationale Entwicklung, EZA, Menschenrechte - Gudrun Kugler
Jugend, Ehrenamt, Gemeinnützigkeit - Klaus Lindinger
Justiz - Klaus Fürlinger
Konsumentenschutz - Andreas Kühberger
Kunst und Kultur - Daniela Gmeinbauer
Landesverteidigung und Katastrophenschutz - Fritz Ofenauer
Landwirtschaft - Georg Strasser
Lehrlinge - Klaus Mair
Medien - Nico Marchetti
Menschen mit Behinderung - Inklusion - Heike Eder
Öffentlicher Dienst - Romana Deckenbacher
Petitionen und Bürgerinitiativen - Irene Neumann-Hartberger
Rechnungshof - Harald Servus
Senioren - Ingrid Korosec
Sicherheit, Integration, Migration - Ernst Gödl
Sport - Christoph Zarits
Südtirol - Josef Hechenberger
Tierschutz - Josef Hechenberger
Tourismus - Gabriel Obernosterer
Umwelt und Klimaschutz - Carina Reiter
Verfassung - Wolfgang Gerstl
Verkehr und Telekommunikation - Joachim Schnabel
Vertriebene, Volksgruppen - Agnes Totter
Volksanwaltschaft - Martina Diesner-Wais
Wirtschaft und Industrie - Tanja Graf
Wissenschaft - Rudolf Taschner
Wohnen und Bauten - Norbert Sieber
Zivildienst - Lukas Brandweiner
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