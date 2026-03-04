Bundesparteivorstand der Volkspartei wählte neue Bereichssprecher

Wien (OTS) -

Der ehemalige Bereichssprecher für Kunst und Kultur, Laurenz Pöttinger, übernimmt die Agenden für Energie von Tanja Graf. Tanja Graf wird neue Bereichssprecherin für Wirtschaft und Industrie. Lukas Brandweiner übergibt die Agenden für Lehrlinge an Klaus Mair und bleibt Bereichssprecher für den Zivildienst. Der Bereich Kunst und Kultur, vormals bei Laurenz Pöttinger, wird von Daniela Gmeinbauer übernommen.



Arbeit und Soziales - August Wöginger

Bildung - Nico Marchetti

Budget - Andreas Hanger

Energie - Laurenz Pöttinger

Europa- und Außenpolitik – Reinhold Lopatka

Familie - Johanna Jachs

Finanzen - Andreas Ottenschläger

Föderalismus - Harald Himmer

Forschung, Innovation und Digitalisierung - Carmen Jeitler-Cincelli

Gemeinden - Manfred Hofinger

Gesundheit, Frauen - Juliane Bogner-Strauß

Internationale Entwicklung, EZA, Menschenrechte - Gudrun Kugler

Jugend, Ehrenamt, Gemeinnützigkeit - Klaus Lindinger

Justiz - Klaus Fürlinger

Konsumentenschutz - Andreas Kühberger

Kunst und Kultur - Daniela Gmeinbauer

Landesverteidigung und Katastrophenschutz - Fritz Ofenauer

Landwirtschaft - Georg Strasser

Lehrlinge - Klaus Mair

Medien - Nico Marchetti

Menschen mit Behinderung - Inklusion - Heike Eder

Öffentlicher Dienst - Romana Deckenbacher

Petitionen und Bürgerinitiativen - Irene Neumann-Hartberger

Rechnungshof - Harald Servus

Senioren - Ingrid Korosec

Sicherheit, Integration, Migration - Ernst Gödl

Sport - Christoph Zarits

Südtirol - Josef Hechenberger

Tierschutz - Josef Hechenberger

Tourismus - Gabriel Obernosterer

Umwelt und Klimaschutz - Carina Reiter

Verfassung - Wolfgang Gerstl

Verkehr und Telekommunikation - Joachim Schnabel

Vertriebene, Volksgruppen - Agnes Totter

Volksanwaltschaft - Martina Diesner-Wais

Wirtschaft und Industrie - Tanja Graf

Wissenschaft - Rudolf Taschner

Wohnen und Bauten - Norbert Sieber

Zivildienst - Lukas Brandweiner