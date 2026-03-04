Leube Gruppe übernimmt Nöhmer GmbH & Co KG zu 100% und stärkt die Oberösterreich-Präsenz im Bereich Transportbeton, Sand & Kies

St. Leonhard/Salzburg/Weißenbach am Attersee, Oberösterreich (OTS) -

Die Leube Gruppe übernimmt das oberösterreichische Unternehmen Nöhmer GmbH & Co KG mit Sitz in Weißenbach am Attersee zu 100 Prozent. Mit diesem Schritt setzt das Salzburger Familienunternehmen seine kontinuierliche Wachstumsstrategie konsequent fort und stärkt seine Marktposition in Oberösterreich, in den Segmenten Transportbeton, Sand und Kies. Der vollständigen Übernahme ging eine 50-prozentige Beteiligung voraus, die seit Dezember 2022 bestand. Die nunmehrige Komplettübernahme ist ein logischer nächster Schritt und unterstreicht das langfristige Engagement der Leube Gruppe in der Region. Das Mandat der Geschäftsführung übernimmt Markus Robnig – Leube Spartenleitung Transportbeton, Sand & Kies. Ernst Nöhmer, der bisherige gemeinsame Geschäftsführer scheidet aus dem Unternehmen aus. Alle Mitarbeitenden werden zudem übernommen und in das Leube Team integriert.

Oberösterreich als strategischer Wachstumsmarkt

Oberösterreich zählt für die Leube Gruppe zu den relevanten Kernmärkten, insbesondere im Bereich Transportbeton, Sand & Kies. Erst zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen im Zuge der Fusion mehrerer Leube Standorte zur Leube Beton & Quarzsande GmbH seine Präsenz im Zentralraum und Innviertel deutlich gefestigt.

Mit der Übernahme der Nöhmer GmbH & Co KG ergänzt die Leube Gruppe ihre Aktivitäten nun gezielt im Salzkammergut und stärkt ihre regionale Abdeckung sowohl geografisch als auch im Leistungsportfolio. Auch international bleibt Leube auf Wachstumskurs: Zuletzt wurde die Marktposition im Bereich Transportbeton durch eine Akquisition in Slowenien (Marolt Beton) weiter ausgebaut.

„Mit der Übernahme von Nöhmer festigen wir unsere Expertise in den Bereichen Transportbeton, Kies und Natursteine und stärken zugleich unsere Präsenz in einem für uns strategisch wichtigen Markt“, erklärt Heimo Berger, Geschäftsführer der Leube Gruppe.

Familienunternehmen als Kern der Wachstumsstrategie

Die Nöhmer GmbH & Co KG wurde 1935 als Ein-Mann-Betrieb gegründet und beschäftigt heute rund 50 Mitarbeitende an den Standorten Weißenbach und Seewalchen am Attersee. Das Unternehmen gilt im oberösterreichischen Salzkammergut als etablierter Spezialist für Transportbeton, Kiese und Naturstein.

Die Übernahme folgt der klaren Philosophie der Leube Gruppe, gewachsene Familienunternehmen zu integrieren und deren regionale Stärke weiterzuentwickeln.

„Bei unseren strategischen Zukäufen setzen wir bewusst auf Familienbetriebe, denen die nachhaltige Verankerung in der Region ebenso wichtig ist wie uns“, so Berger.

Ein zentraler Fokus liege dabei auf der Wertschätzung der bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Fortführung einer partnerschaftlichen Unternehmenskultur sowie auf der konsequenten Pflege langjähriger Kundenbeziehungen: „Wir wollen Mitarbeitende weiterhin im Umfeld eines gesunden Familienunternehmens willkommen heißen, ihrer Expertise den Stellenwert geben, den sie verdient, und zugleich für unsere Kundinnen und Kunden ein verlässlicher, Partner bleiben.“