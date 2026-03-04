Mehr Frauen. Mehr Forschung. Mehr Zukunft: IMC Krems setzt starkes Zeichen zum Weltfrauentag

Krems (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags bekräftigt die IMC Krems University of Applied Sciences (IMC Krems) ihr Engagement für die gezielte Förderung von Wissenschaftlerinnen und den Abbau struktureller Hürden im Hochschulbereich. Chancengleichheit ist dabei nicht nur ein gesellschaftspolitisches Anliegen, sondern eine Voraussetzung für Innovationskraft und wissenschaftliche Exzellenz.

Frauen sind in bestimmten Disziplinen und Führungsfunktionen weiterhin unterrepräsentiert. Neben individuellen Karrierewegen wirken strukturelle Faktoren wie Care-Verpflichtungen oder ungleiche Zugänge zu Netzwerken.

Exzellenz braucht Chancengleichheit

„Chancengleichheit braucht klare Strategien und verlässliche Rahmenbedingungen“ , betont Victoria Englmaier, Diversity-Beauftragte des IMC Krems. Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems, ergänzt: „Eine stabile Forschungsgrundfinanzierung der Hochschulen ist auch ein gleichstellungspolitisches Instrument. Nachhaltige Personal- und Organisationsentwicklung brauchen Planungssicherheit. Wir benötigen daher dringend die im Regierungsprogramm genannten Unterstützungen im Bereich Forschung und Entwicklung, um unseren Forscherinnen die notwendigen Ressourcen und strukturellen Sicherheiten zu gewährleisten.“

Strategisch verankert: Frauenförderung als Querschnittsauftrag

Frauenförderung ist am IMC Krems als strategischer Querschnittsauftrag in Lehre, Forschung und Organisation verankert. Gender- und Diversitätskompetenzen werden curricular integriert und sind auch immer wieder Themen in Schulungsangeboten für Mitarbeitende. Flexible sowie familienfreundliche Rahmenbedingungen schaffen strukturelle Voraussetzungen für Chancengleichheit.

Auch im Forschungsbereich widmet sich das IMC Krems gezielt Geschlechterdimensionen. Eine aktuelle Studie von Doris Berger-Grabner belegt, dass Frauen im Feld der Künstlichen Intelligenz dynamisch aufholen und KI-Anwendungen besonders reflektiert nutzen – ein klarer Beleg dafür, dass Diversität Innovationskraft stärkt.

Mit der Initiative „Making Women of IMC Krems Visible“ werden Wissenschaftlerinnen und Jungwissenschaftlerinnen als Role Models sichtbar gemacht. Der Weltfrauentag ist damit Teil einer langfristigen Strategie für nachhaltigen Kulturwandel.