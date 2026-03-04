- 04.03.2026, 13:52:02
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Einladung: Pressekonferenz der Volkspartei zum Thema „1 Jahr Bundesregierung – Handschrift der Volkspartei“
Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur
PRESSEKONFERENZ der Volkspartei zum Thema „1 Jahr Bundesregierung – Handschrift der Volkspartei“
mit Generalsekretär Nico Marchetti.
Freitag, 06. März 2026 um 10:00 Uhr
Ort: Die Volkspartei (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien)
Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder [email protected] notwendig. Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at
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