- 04.03.2026, 13:00:02
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- OTS0122
Termine am 5. März in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, FPÖ-Wien-PK zum Thema „Strippenzieher Ludwig“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Gemeinderat Lukas Brucker (1., Rathaus, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss)
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