AVISO: Morgen 10.30 Uhr Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit Landesparteiobmann Dominik Nepp und LPS LAbg. Lukas Brucker

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker

Thema: Wiener FPÖ präsentiert Frühjahrskampagne „Strippenzieher Ludwig“

Plenarvorschau: Dringlicher Antrag im Wiener Gemeinderat

Wann: Donnerstag, 05. März 2026, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!