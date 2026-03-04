  • 04.03.2026, 12:21:03
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  • OTS0116

Aviso – Pressekonferenz morgen, 10.00 Uhr: Ein Jahr SPÖ in der Regierung – SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim zieht Bilanz

Titel der Pressekonferenz: „Ein Jahr SPÖ in der Regierung: Teuerung bekämpfen, Österreich auf Kurs bringen!“

Wien (OTS) - 

Morgen, Donnerstag, 5. März 2026, zieht SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in einer Pressekonferenz Bilanz über die Regierungsbeteiligung der SPÖ. Titel der Pressekonferenz: „Ein Jahr SPÖ in der Regierung: Teuerung bekämpfen, Österreich auf Kurs bringen!“ Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Zeit: Morgen, Donnerstag, 5. März 2026, 10.00 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2. Stock, Löwelstraße 18, 1010 Wien

(Schluss) ls/bj

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