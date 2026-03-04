  • 04.03.2026, 12:16:03
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KI-Agenten erzielen 2030 im deutschen E-Commerce bis zu 17 Mrd. Euro Umsatz

München (OTS) - 

Bereits in wenigen Jahren könnten KI-Agenten in Europa vollkommen autonom Einkäufe im Wert von bis zu 109 Mrd. Euro im E-Commerce tätigen und damit ein Marktsegment schaffen, das heute noch nicht existiert. Das zeigt die aktuelle Studie "The agentic AI revolution in retail - From vision to processreality" von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC. Sie identifiziert Agentic Commerce als nächste Evolutionsstufe des Handels: Autonome KI-Agenten verhandeln, entscheiden und kaufen eigenständig - für Verbraucher:innen sowie für Unternehmen. Bis 2030 könnte dieses Segment bis zu 15% des europäischen E-Commerce ausmachen, in Deutschland bis zu 17 Mrd. Euro.

Höhere Umsätze, geringere Kosten

Auffällig ist die Transformationsgeschwindigkeit. Laut Studie verbreitet sich Agentic AI im Handel viermal schneller als einst der klassische E-Commerce: KI Agenten adressieren zentrale strukturelle Herausforderungen - von der Kundenschnittstelle bis zur Beschaffung mit volatilen Lieferketten und steigendem Margendruck. KI-Agenten könnten die operativen Kosten im Kundenservice bis 2029 um bis zu 30% senken, sobald autonome Systeme Routineanfragen übernehmen und Prozesse in Echtzeit orchestrieren.

"Agentic AI verspricht mehr Umsatz, höhere Produktivität und gleichzeitig sinkende Kosten", sagt Dr. Matthias Schlemmer, Studienautor und Partner bei Strategy& Österreich. "Unternehmen müssen ihre gesamte Wertschöpfung neu auf agentische KI ausrichten, die sowohl Verbraucher:innenprozesse als auch Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen verändern wird. Teams aus Menschen und KI-Agenten werden zum Standard, was neue Kompetenzen, Rollen und ein neues Führungsverständnis erfordert. Vor allem braucht es eine moderne Datenarchitektur. Nur wenn alle relevanten Daten über einheitliche Schnittstellen verbunden sind, können Agenten systemübergreifend agieren und Entscheidungen in Echtzeit treffen."

Die vollständigen Ergebnisse der Studie "The agentic AI revolution in retail - From vision to process reality" erhalten Sie unter: https://ots.de/TjrKu2

Rückfragen & Kontakt

Annabelle Kliesing
Senior Manager Communications and Thought Leadership
PwC Strategy& (Germany) GmbH
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