FPÖ-Antauer/FPÖ-Fiedler: „Zwei Mal im Jahr Feueralarm, aber null Amok-Schulung“

St. Pölten/Wr. Neustadt (OTS) -

„Es ist absurd! Feueralarm-Übungen zwei Mal im Jahr, aber Amok-Training null – als hätte es Graz niemals gegeben“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler Berichte von besorgten Eltern der Oberstufe BG Zehnergasse in Wr. Neustadt. „Zudem haben nur die erste bis vierte Schulstufe sowie die achte Schulstufe einen fixen Klassenraum, der Rest muss auf Wanderschaft gehen. Außerdem ist das Schulgebäude den ganzen Tag sperrangelweit offen“, berichtet der Vater dem freiheitlichen Bildungssprecher weiter.

„Es gibt zwar an einigen nö. Schulen einen mehrseitigen Notfallplan, aber viel zu wenig Schulungs- und Einweisungsangebote für die Lehrkräfte. Sowohl die Bildungsdirektion als auch das Innenministerium sind hier dringend gefordert“, so Fiedler weiter.

Auch FPÖ Niederösterreich Sicherheitslandesrat Martin Antauer fordert nach dem Amok-Fehlalarm-Desaster in der HAK St. Pölten letzte Woche endlich Taten: „Ein Notfallplan und regelmäßige Übungen sind die Unterkante. Auch vermissten viele betroffene Kinder und Eltern nach dem letzten Fehlalarm Unterstützung und psychologische Betreuung. Die Sicherheit unserer Kinder darf unter keinen Umständen leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.“