  • 04.03.2026, 12:01:34
  • /
  • OTS0111

FPÖ-Antauer/FPÖ-Fiedler: „Zwei Mal im Jahr Feueralarm, aber null Amok-Schulung“

Nach Chaos in HAK St. Pölten: Eltern aus Gym Wr. Neustadt schlagen Alarm

St. Pölten/Wr. Neustadt (OTS) - 

„Es ist absurd! Feueralarm-Übungen zwei Mal im Jahr, aber Amok-Training null – als hätte es Graz niemals gegeben“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler Berichte von besorgten Eltern der Oberstufe BG Zehnergasse in Wr. Neustadt. „Zudem haben nur die erste bis vierte Schulstufe sowie die achte Schulstufe einen fixen Klassenraum, der Rest muss auf Wanderschaft gehen. Außerdem ist das Schulgebäude den ganzen Tag sperrangelweit offen“, berichtet der Vater dem freiheitlichen Bildungssprecher weiter.

„Es gibt zwar an einigen nö. Schulen einen mehrseitigen Notfallplan, aber viel zu wenig Schulungs- und Einweisungsangebote für die Lehrkräfte. Sowohl die Bildungsdirektion als auch das Innenministerium sind hier dringend gefordert“, so Fiedler weiter.

Auch FPÖ Niederösterreich Sicherheitslandesrat Martin Antauer fordert nach dem Amok-Fehlalarm-Desaster in der HAK St. Pölten letzte Woche endlich Taten: „Ein Notfallplan und regelmäßige Übungen sind die Unterkante. Auch vermissten viele betroffene Kinder und Eltern nach dem letzten Fehlalarm Unterstützung und psychologische Betreuung. Die Sicherheit unserer Kinder darf unter keinen Umständen leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright