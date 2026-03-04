Hochzeitsanzug-Trends 2026: Es wird bunt, natürlich und stilvoll

Wien (OTS) -

Der Trend bei Hochzeitsanzügen 2026 geht klar in Richtung bunter, leichter und weniger formeller Looks. Klassische Schnitte weichen modernen Interpretationen mit mehr Persönlichkeit und Stilfreiheit. Dezente Boho- und Vintage-Elemente runden den neuen, zeitgemäßen Hochzeitsstil ab.

Hochzeiten 2026 setzen auf Farbe und Persönlichkeit

2026 verabschiedet sich endgültig von starren Dresscode-Regeln und klassischen Hochzeitskonventionen. Farbenfrohe Alternativen gewinnen an Beliebtheit. Wo früher klare Erwartungen an das Outfit des Bräutigams dominierten, entsteht nun deutlich mehr Freiraum für individuelle Stilentscheidungen.

Auch die Wiener Maßschneiderei für Hochzeitsanzüge rotknopf beobachtet diesen Wandel deutlich. Oliver Schwarz, der Gründer von rotknopf, stellt fest: Generell geht der Trend sehr in Richtung eines Ablegens aller Konventionen. Regeln sind nur mehr Orientierungshilfen.

Besonders gefragt sind in dieser Saison beige Hochzeitsanzüge, die bevorzugt aus leichten Leinenstoffen oder hochwertigen Wollqualitäten gefertigt werden. Gleichzeitig bleibt Grün einer der stärksten Favoriten unter den farbigen Hochzeitsanzügen. Ergänzt wird der Trend durch Bräutigame, die zunehmend auch zu Rot oder Dunkelblau greifen.

Persönlichkeit als Trendvorhersage für das Jahr 2026

Der Hochzeitstrend entwickelt sich 2026 eindeutig in Richtung legerer, individueller und stilbewusster Feiern. Klassische Konventionen treten zunehmend in den Hintergrund – stattdessen setzen Paare auf persönliche Konzepte und moderne Settings. Der Hochzeitsanzugs-Trend zeigt: 2026 ist das Jahr, in dem Bräutigame ihren Look gezielt nutzen, um Persönlichkeit zu zeigen und sich selbst zu repräsentieren.

Eine Hochzeit gilt als einer der wichtigsten Tage im Leben. Sie sollte nicht von Regeln, sondern von Individualität, Authentizität und persönlichem Wohlgefühl geprägt sein.

Genau das ist das Ziel bei rotknopf: die Gestaltung eines Kleidungsstücks, in dem sich der Bräutigam einfach nur wohlfühlt und das genau seiner Persönlichkeit entspricht , fasst Oliver Schwarz von rotknopf zusammen.

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