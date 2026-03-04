re.comm 26: The Age of Disruption

Wien (OTS) -

Von 18. bis 20. November 2026 bringt die re.comm 26 erneut führende Expert:innen, Investor:innen, CEOs und Top Entscheider:innen der Immobilienbranche in Kitzbühel zusammen.

Disruption ist kein Zukunftsszenario mehr, sondern Realität. Geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Umbrüche und technologische Disruptionen verändern Machtverhältnisse, Märkte und Wertschöpfungsketten grundlegend. Unter dem Leitthema „The Age of Disruption – Strategic decision making between innovation, risk, and global volatility“ stellt die re.comm 26 daher eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Was bedeuten diese Veränderungen konkret für das eigene Unternehmen?

Drei Tage lang diskutieren internationale Vordenker:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik darüber, wie Unternehmen in einem Umfeld permanenter Unsicherheit strategisch handlungsfähig bleiben. Wie lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und steuern? Welche Investitionen sichern langfristige Wettbewerbsfähigkeit? Und welche Entscheidungen müssen heute getroffen werden, um morgen erfolgreich zu sein?

Im Fokus stehen konkrete unternehmerische Hebel – von Kapitalallokation und Innovationsstrategien über Leadership und Organisationsstrukturen bis hin zu Standort- und Portfolioentscheidungen. Es geht nicht um abstrakte Zukunftsszenarien, sondern um umsetzbare Strategien für resilientere Geschäftsmodelle, belastbare Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum. Die re.comm 26 schafft damit einen Rahmen, in dem nicht nur analysiert, sondern vorausgedacht wird – mit klarem Blick auf die unmittelbaren Auswirkungen auf das eigene Unternehmen.

Teilnahme „by invitation only“

Seit der Gründung im Jahr 2012 ist die Teilnahme an der re.comm ausschließlich mit persönlichem Teilnahmecode möglich. Dieses kuratierte Zugangsmodell garantiert einen intensiven Austausch auf Augenhöhe und ein erstklassiges Netzwerk auf C Level Ebene. Die Registrierung erfolgt über den Website Login mit individuellem Zugangscode. Informationen zur Beantragung eines persönlichen Codes finden sich auf www.recomm.eu.

Für Schnellentschlossene steht ein limitierte Frühbucher-Tickets zur Verfügung. Sichern Sie sich jetzt Ihren Frühbucherpreis und profitieren Sie von einem Preisvorteil in Höhe von Ꞓ 500. Das Angebot ist bis 30. April 2026 gültig. Details und Anmeldung unter www.recomm.eu/tickets.

Die Umsetzung der re.comm 26 wird durch das Engagement langjähriger Partner ermöglicht – darunter EHL Immobilien, IMMOunited, MST Muhr Sanierungstechnik, REIWAG Facility Services, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen, TPA Steuerberatung sowie willhaben Immobilien. Weitere Informationen zu Sponsoringmöglichkeiten finden sich auf der offiziellen Website.

Über die re.comm 26

Von 18. bis 20. November 2026 wird Kitzbühel erneut zum Treffpunkt der internationalen Immobilienwirtschaft. Entscheidungsträger:innen und Branchenexpert:innen lassen sich an drei Tagen von renommierten internationalen Speaker inspirieren. Die re.comm 26 steht für eine einzigartige Mischung aus strategischer Weitsicht, relevanten Zukunftsthemen und einem offenen Dialog auf höchstem Niveau.

Weitere Informationen zu Programm, Speakern und Teilnahme unter www.recomm.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Sophie Frühwirth

Eventmarketing & management

epmedia Werbeagentur GmbH

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www.recomm.eu