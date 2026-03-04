„Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“: Folge vier mit Narzissmus-Experte Pablo Hagemeyer bei Nina Horowitz

Wien (OTS) -

„Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“, die Vierte: In der jüngsten Folge des Gesprächsformats begrüßt Host Nina Horowitz den deutschen Psychiater und Persönlichkeitspsychologen Pablo Hagemeyer, der als Narzissmus-Experte gilt. Wie erkennt man eine Narzisstin oder einen Narzissten – im Idealfall vielleicht schon beim ersten Date? Diese und ähnliche Fragen bespricht die ORF-Journalistin und Filmemacherin mit ihrem Gast. Und der muss es wissen, hat er doch schon einige Bestseller zu dem Thema geschrieben, und ist, wie er bekennt, auch selbst Narzisst – wenn auch „ein netter“, wie er augenzwinkernd hinzufügt. Das Publikum erwartet ein Gespräch über große Gefühle und fragile Egos, darüber, wie man sich aus dem Netz eines Narzissten befreien kann oder wie man sich am besten gar nicht erst darin verfängt – zu hören ab Samstag, dem 7. März 2026, auf ORF Sound und allen gängigen Podcast-Plattformen. Die Videoaufzeichnung der Sendung steht am Dienstag, dem 10. März, um 0.15 Uhr, in ORF 1 und auf ORF ON (anschließend auch als Video on Demand) auf dem Programm.

„Um gar nicht erst auf einen Narzissten reinzufallen ...“ – Mehr zum Inhalt von Folge vier

„Also wann kann man jetzt wirklich von Narzissmus sprechen?“, will Nina Horowitz gleich zu Beginn des Podcast-Gesprächs wissen. Pablo Hagemeyers Antwort darauf ist klar: „Ein Narzisst sieht alles durch die Ego-Brille. Die Welt ist im Grunde genommen ein Spiegel dieses Egos, also dieses Ichs.“ Zu Konflikten komme es dann, wenn Menschen mit narzisstischer Ausprägung spüren, dass ihr Gegenüber „ein eigenständiger Mensch ist, der eigene Ideen im Kopf hat, eigene Bedürfnisse.“ Und diese Konflikte können dann auch schnell eskalieren: „Es sind oft Wellen. Also es kommt die erste Attacke, dann die zweite, dann die dritte – in Sekunden passiert das“, so der Experte.

Und wann sollten bereits beim Dating die Alarmglocken läuten?“ fragt die Gastgeberin nach. Ein möglicher Hinweis, so der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, liegt im Umgang mit anderen: „Narzisstische Menschen sprechen natürlich in den höchsten Tönen über sich selbst. Aber sie benutzen auch andere, um sich aufzuwerten. Sie überhöhen sich selbst und werten gleichzeitig andere ab“. Ein weiteres Warnsignal: Wenn alles ein bisschen zu perfekt – und vor allem zu schnell – scheint. „Fast Forward, also dieses schnelle Vorspulen oder Voranschreiten bei Dingen, die eigentlich Zeit brauchen“, erklärt es Hagemeyer. „Also, dass dann der narzisstische Mensch sagt, du bist die Tollste für mich, mit dir fahre ich gleich nach Mallorca, lass uns was Wunderbares erleben, du bist die Liebe meines Lebens“, fasst Horowitz es zusammen. Um gar nicht erst auf einen Narzissten reinzufallen, sei es außerdem wichtig, auch die eigene Rolle und die eigenen Erwartungen zu hinterfragen: „Es liegt nicht immer nur an der manipulativen Begabung des Narzissten, sondern eine Frau ist selbst leicht verführbar, wenn sie an den Prinzen glaubt, der auf dem weißen Pferd daherkommt. Wenn man wirklich Sehnsüchte hat, nach der wahren Liebe, dann ist man auch leicht manipulierbar, wenn jemand kommt und einem sagt, das jetzt ist die wahre Liebe“, weiß Pablo Hagemeyer.

Weitere vier Sendungen mit Thomas Stipsits, Thomas Sykora, Gerti Senger und Lara Vadlau

„Liebesg‘schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ ist vorläufig auf acht Folgen angelegt, die wöchentlich, immer ab Samstag auf ORF Sound und allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sind bzw. dienstags im Spätabend auf dem Programm von ORF 1 (und ORF ON) stehen. In der nächsten, bereits fünften Ausgabe lässt Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits tief in seine Gefühls- und Lebenswelt blicken. In den weiteren Folgen sind Ex-Skirennläufer und ORF-Skiexperte Thomas Sykora, Psychologin und Paartherapeutin Gerti Senger sowie Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau zu Gast.

Bewerbungen für „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumsstaffel noch möglich

Auch wenn Dokumentaristin Nina Horowitz derzeit mit dem neuen Podcast beschäftigt ist, drehen sie und ihr Team parallel schon an der Jubiläumsstaffel der TV-Porträtreihe. Singles aus allen Bundesländern, die bei der 30. Saison von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ dabei sein wollen, können sich bei der Redaktion bewerben: via E-Mail an [email protected] bzw. per Brief an ORF, Kennwort „Liebesg’schichten“, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien oder telefonisch unter 0800 44 30 140.