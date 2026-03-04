ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Salzburg stehen fest

Wien (OTS) -

Das sechste SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am 3. März 2026 im ORF-Landesstudio Salzburg vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF-Salzburg-Landesdirektorin Mag. Waltraud Langer und Jurorin Mag. Karin Buttenhauser.

Das sind die Gewinner:innen für Salzburg:

Kategorie YoungStars

1.⁠ ⁠Platz: Emma Mária Širicová

St. Gilgen International School

Englisch (Erlernte Fremdsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

Emma Mária Širicová war als einzige angetreten.

Kategorie SPEECH MASTERS

1.⁠ ⁠Platz: Isabella Bustamante García

BORG Mittersill

Spanisch (Erstsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

2.⁠ ⁠⁠Platz: Anna Loidolt

Modeschule Hallein

Englisch (Erlernte Fremdsprache)

Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen

3.⁠ ⁠⁠Platz: Lena-Marie Zimmermann

Privatgymnasium St. Ursula Salzburg

Französisch (Erlernte Fremdsprache)

Thema der Rede: Online. Offline. Echt?

Das nächste SPEECH OFF findet heute Mittwoch, dem 4. März 2026, im ORF-Landesstudio Oberösterreich statt.