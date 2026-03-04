- 04.03.2026, 11:23:23
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ORF SAG’S MULTI: Gewinner:innen des SPEECH OFFS Salzburg stehen fest
Das sechste SPEECH OFF des mehrsprachigen ORF-Redewettbewerbs SAG’S MULTI wurde erfolgreich abgehalten: am 3. März 2026 im ORF-Landesstudio Salzburg vor ORF-Kameras und Live-Publikum. Die Gewinner:innen in den zwei Kategorien YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. bis 13. Schulstufe) stehen nun fest. Überreicht wurden die Preise von ORF-Salzburg-Landesdirektorin Mag. Waltraud Langer und Jurorin Mag. Karin Buttenhauser.
Das sind die Gewinner:innen für Salzburg:
Kategorie YoungStars
1. Platz: Emma Mária Širicová
St. Gilgen International School
Englisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen
Emma Mária Širicová war als einzige angetreten.
Kategorie SPEECH MASTERS
1. Platz: Isabella Bustamante García
BORG Mittersill
Spanisch (Erstsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen
2. Platz: Anna Loidolt
Modeschule Hallein
Englisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Gerechtigkeit – Ein großes Wort, viele Bedeutungen
3. Platz: Lena-Marie Zimmermann
Privatgymnasium St. Ursula Salzburg
Französisch (Erlernte Fremdsprache)
Thema der Rede: Online. Offline. Echt?
Das nächste SPEECH OFF findet heute Mittwoch, dem 4. März 2026, im ORF-Landesstudio Oberösterreich statt.
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