  • 04.03.2026, 11:21:03
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  • OTS0097

Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft präsentiert neue Corporate Identity und digitalen Auftritt

Das Unternehmen bündelt Kompetenzen mit drei starken Marken

Die beiden Geschäftsführer der Österreichischen Apotheker-Verlagsgesellschaft DI Franz Coreth und Mag. Heinz Wlzek präsentieren die neue Markenstruktur.
Wien, am 4. März 2026 (OTS) - 

Die Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft strukturiert ihr Produkt- und Leistungsportfolio neu und bündelt ihre Kompetenzen künftig in den drei klar positionierten Marken: ApoVerlag, Diagnosia und AustriaCodex. Ziel ist eine stärkere Zielgruppenorientierung sowie die konsequente Weiterentwicklung digitaler Lösungen im Gesundheitswesen.

ApoVerlag richtet sich an Apotheker:innen und vereint unter anderem die Apothekensoftware AVS, die Österreichische Apotheker-Zeitung (ÖAZ) sowie digitale Gutscheinabwicklungen. Mit Diagnosia adressiert das Unternehmen Ärzt:innen mit einer marktführenden App, umfangreichen Fortbildungsangeboten im Diagnosia Campus sowie der klinischen Entscheidungshilfe Diagnosia Enterprise. Die Marke AustriaCodex bündelt berufsgruppenübergreifende Angebote für alle Health Care Professionals, darunter Austria Codex Online, Warenverzeichnis und Shop-Index.

Begleitend zur neuen Markenstruktur präsentiert das Unternehmen am 4. März 2026 seinen neuen digitalen Markenauftritt mit klarer Nutzerführung und zielgruppenspezifischer Ansprache. Die neue Website stellt alle Marken übersichtlich dar und ermöglicht einen schnellen Zugang zu allen Produkten und Lösungen sowie zur direkten Kontaktaufnahme.

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