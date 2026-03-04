  • 04.03.2026, 11:14:37
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1,3 Millionen sahen ORF-Info-Abend zu „Ein Jahr Regierung“

Wien (OTS) - 

Exakt ein Jahr nach Bildung der Dreierkoalition widmete sich ORF 2 gestern, am 3. März 2026, mit gleich drei Sendungen diesem Thema. Insgesamt 1,270 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 17 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, ließen sich ab 20.15 Uhr „Ein Jahr Regierung – Das Interview“ mit Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger, die „ZIB 2“ mit Studiogast Herbert Kickl und um 22.30 Uhr den „ZIB Talk“ mit der Frage „Wie krisenfest ist Österreich?“ nicht entgehen.

Das von Susanne Schnabl und Klaus Webhofer geführte Gespräch mit Bundeskanzler, Vizekanzler und Außenministerin sahen bis zu 479.000 und im Schnitt 375.000 Zuschauer:innen bei 15 Prozent Marktanteil. Die „ZIB 2“ mit Margit Laufer und Studiogast Herbert Kickl erreichte bis zu 564.000 und im Schnitt 523.000 bei 27 Prozent Marktanteil. Den von Stefan Lenglinger geleiteten „ZIB Talk“ verfolgten bis zu 286.000 und im Schnitt 276.000 bei 20 Prozent Marktanteil via ORF 2.

Alle genannten Sendungen sind auf ORF ON abrufbar.

Heute (4. März) ist die Bundessprecherin der Grünen, Leonore Gewessler, zu Gast bei Margit Laufer in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2.

Zum Thema „Ein Jahr Regierung: Was war die Leistung?“ diskutieren heute (4. März) um 22.30 Uhr in ORF III bei „zur SACHE“ bei Reiner Reitsamer Julia Herr (stv. Klubvorsitzende SPÖ), Sigrid Maurer (stv. Klubobfrau Die Grünen), Andreas Hanger (Nationalratsabgeordneter und Budgetsprecher ÖVP) und Claudia Gamon (stv. NEOS-Vorsitzende).

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