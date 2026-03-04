- 04.03.2026, 09:58:34
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VSV/Holzinger: Energiepreise – jetzt in Fixtarife wechseln
Iran-Krieg treibt Parameter für Energiepreise in die Höhe
Wir raten Strom- und Gaskunden die Flex-Tarife (also variable Tarife mit einer täglichen, monatlichen oder vierteljährlichen Anpassung an Börsepreise) nun rasch in Fix-Tarife zu wechseln,
Der Iran-Krieg wird zu drastisch steigenden Energiepreisen führen.
„Wir raten Strom- und Gaskunden die Flex-Tarife (also variable Tarife mit einer täglichen, monatlichen oder vierteljährlichen Anpassung an Börsepreise) nun rasch in Fix-Tarife zu wechseln,“ sagt Daniela Holzinger, Obfrau des Verbraucherschutzvereines (VSV).
Flex-Tarife ändern sich, wenn sich die Börsepreise für Energie ändern. Das Merit-Order-Prinzip führt dazu, dass der jeweils höchste Preis zur Verrechnung kommt.
Fix-Tarife sind Verträge mit einem Preis, der für ein Jahr garantiert wird, aber den Kunden auch für ein Jahr bindet.
Bei Verwerfungen auf den Märkten ist es sicherer, Fix-Verträge zu bevorzugen.
„Wirtschaftsminister Hatmannsdorfer will mit seiner Task-Force die Preise täglich beobachten. Beobachten alleine wird jedoch wenig helfen in Anbetracht von horrenden Preissteigerungen. Wir wollen den Kunden im Unterschied praktisch helfen,“ erklärt Holzinger.
Rückfragen & Kontakt
Obfrau VSV
NR-Abg. a.D. Daniela Holzinger, BA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.verbraucherschutzverein.eu
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