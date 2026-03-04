VSV/Holzinger: Energiepreise – jetzt in Fixtarife wechseln

Wien (OTS) -

Der Iran-Krieg wird zu drastisch steigenden Energiepreisen führen.

„Wir raten Strom- und Gaskunden die Flex-Tarife (also variable Tarife mit einer täglichen, monatlichen oder vierteljährlichen Anpassung an Börsepreise) nun rasch in Fix-Tarife zu wechseln,“ sagt Daniela Holzinger, Obfrau des Verbraucherschutzvereines (VSV).

Flex-Tarife ändern sich, wenn sich die Börsepreise für Energie ändern. Das Merit-Order-Prinzip führt dazu, dass der jeweils höchste Preis zur Verrechnung kommt.

Fix-Tarife sind Verträge mit einem Preis, der für ein Jahr garantiert wird, aber den Kunden auch für ein Jahr bindet.

Bei Verwerfungen auf den Märkten ist es sicherer, Fix-Verträge zu bevorzugen.