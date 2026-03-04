1 Million Downloads: myDPD-App erreicht Meilenstein im digitalen Paketmanagement

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

DPD – Österreichs führender privater Paketdienst* – erreicht einen bedeutenden Meilenstein in seiner Digitalstrategie: Die myDPD-App wurde inzwischen über eine Million Mal heruntergeladen und zählt damit zu den am weitesten verbreiteten Paket-Apps Österreichs.

Zusätzlich wurde die App erst kürzlich von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien - als „Beste App unter Österreichs Paketdiensten“ ausgezeichnet. Das verliehene Qualitätssiegel bestätigt die hohe Nutzerfreundlichkeit und Servicequalität der Anwendung.

Digitaler Service, der bei Kund:innen ankommt

Die myDPD-App ermöglicht ein modernes, flexibles und transparentes Paketmanagement – und wird von Empfänger:innen zunehmend aktiv genutzt. Zu den meistgenutzten Funktionen zählen u.a. Live-Tracking, kurzfristige Änderung der Zustelloptionen, Umleitung in einen Pickup Paketshop oder an eine Paketstation, Hinterlegung persönlicher Lieferpräferenzen

Zuverlässige Push-Benachrichtigungen sorgen für maximale Planungssicherheit

Damit bietet die App ein Höchstmaß an Komfort und Kontrolle entlang der gesamten Zustellkette.

Digitalisierung als strategischer Erfolgsfaktor

Für DPD ist die Digitalisierung ein zentrales Element der Unternehmensstrategie. Der kontinuierliche Erfolg der myDPD-App zeigt, wie stark digitale Lösungen im Alltag der Kund:innen verankert sind.

„Die Marke von über einer Million Downloads bestätigt unseren Anspruch, innovative und kund:innenorientierte Services bereitzustellen“, sagt Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Österreich. Er ergänzt: „Die App ist ein Schlüsselbaustein unseres Zustellerlebnisses. Besonders gefragt sind die punktgenaue Paketverfolgung und die Möglichkeit, persönliche Lieferpräferenzen dauerhaft zu hinterlegen. Damit machen wir Zustellprozesse für unsere Empfänger:innen noch effizienter, bequemer und verlässlicher.“

Ausgezeichnete Qualität: ÖGVS bestätigt Spitzenposition

Die jüngste Auszeichnung durch die ÖGVS unterstreicht die hohe Qualität der App. Im Rahmen des österreichweiten Vergleichstests überzeugte die myDPD-App mit Benutzerfreundlichkeit, Serviceumfang, Transparenz und Technischer Stabilität. Das Ergebnis: Platz 1 unter allen Paketdienst-Apps in Österreich.

* KEP Radar, Februar 2026

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile 38 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2025 rund 64,6 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen 3.300 Pickup Standorte (Paketshops und -stationen) an denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu über 150.000 Pickup Standorten in insgesamt 50 Ländern.