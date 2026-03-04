FPÖ-Antauer: „Keine Staatsbürgerschaft für Staatenlosen, der Hamas-Raketen auf offener Straße feierte“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein Privileg und eines der allerhöchsten Güter, welches man sich mit Respekt und Demut verdienen muss. Mit dem lautstarken Bejubeln des Hamas-Angriffes und dem Schwenken und Hissen der Palästina-Fahne auf offener Straße am 7. Oktober 2023 unterstrich der 26-Jährige seine wahre Sympathie und Gesinnung“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer den abgelehnten Antrag auf Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft.

Der seit 2016 in Österreich befindliche Kfz-Mechaniker hat somit eine terroristische Straftat gutgeheißen. „Und da gibt es keine Kompromisse – entweder bekennt sich jemand bedingungslos zu Österreich oder nicht, nur dann darf er natürlich nicht die Verleihung unserer Staatsbürgerschaft erwarten. Gelungene Integration sieht nämlich ganz anders aus“, stellt Antauer klar.

„Wir lassen uns doch nicht pflanzen: Der eine will die österreichische Bundeshymne nicht singen (Anm.: Fall des Ukrainers), der andere skandiert grölend auf offener Straße Pro-Palästina-Parolen – beides passt null zu Österreich“, schließt Antauer, der auch auf die aktuelle Abweisung der Beschwerde beim nö. Landesverwaltungsgericht verweist.