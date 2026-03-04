Mit dem Wiener Roten Kreuz und MEDBREAKER ins Medizinstudium starten

Wien (OTS) -

Viele Maturant*innen träumen davon, direkt nach ihrem Abschluss ihr Medizinstudium zu beginnen, doch einen Studienplatz zu bekommen, ist oft gar nicht so einfach. Zwischen dem 02.03. und dem 31.03. kann man sich zum Aufnahmetest – dem MedAT – anmelden. Um gut abzuschneiden und sich einen Studienplatz zu sichern, ist eine gute Vorbereitung die halbe Miete. Und genau das ermöglicht das Bildungsticket des Wiener Roten Kreuzes.

Lernen trifft Praxis

Mit dem neuen Bildungsticket-Angebot können Interessierte das bewährte MEDBREAKER-Lernsystem zur Vorbereitung auf den MedAT nutzen. Neben klassischen Lernmaterialien wie Büchern, E-Learning-Modulen und Testsimulationen machen die MedAT-Teilnehmer*innen in der Folge auch praktische Erfahrungen im Rettungsdienst. Und so funktioniert es: Die Interessent*innen erhalten das Erfolgspaket gratis oder einen Zuschuss zu anderen Paketen. Im Gegenzug verpflichten sie sich dazu, mindestens zwei Jahre als Freiwillige*r im Rettungsdienst des Wiener Roten Kreuzes aktiv zu sein und jährlich mindestens 36 Dienste zu absolvieren. „ Uns ist wichtig, dass alle, die den Weg in den medizinischen Bereich anstreben, gut begleitet und gestärkt werden – fachlich und menschlich. Diese Kooperation verbindet fundiertes Lernen mit realer Erfahrung im Gesundheitsbereich, ergänzt so die Vorbereitung auf den MedAT sinnvoll und hilft uns dabei, bestmöglich für die Wiener Bevölkerung da zu sein, wenn sie Hilfe brauchen “, sagt Georg Geczek, MBA, Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes.

Mehr als reine Testvorbereitung

Das Angebot richtet sich insbesondere an Menschen, die ein Medizinstudium anstreben und sich im Voraus gut vorbereiten und gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln möchten. Mit der Kombination aus Lernunterstützung und Rettungsdienst-Einblick bietet die Kooperation einen niedrigschwelligen Zugang für all jene, die sich eine medizinische Zukunft vorstellen, und geht dabei über die reine Prüfungsvorbereitung hinaus.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://wrk.at/medat

Informationen zu MEDBREAKER: https://www.medat-vorbereitung.at

Fotos zum honorarfreien Abdruck finden Sie HIER.