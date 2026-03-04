MODUL goes Milano Cortina: Wiens Gastgeber-Talente starten ins Österreich-Haus der Paralympics 2026

Wien (OTS) -

Internationale Bühne, Praxis hautnah und ein klarer Auftrag: Ein Schülerteam der Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien übernimmt bei den XIV. Paralympischen Winterspielen „Milano Cortina 2026“ von 6. bis 15. März die zentrale Rolle in Service und Catering im Österreich-Haus in Cortina d’Ampezzo. Dort treffen Athleten, Medien, Wirtschaftsvertreter und Gäste aus aller Welt zusammen, um sportliche Höchstleistungen zu feiern und die Gastgeberqualität Österreichs zu erleben.

Offizielle Verabschiedung am Wiener Hauptbahnhof

Am 4. März startet das MODUL-Team nach der offiziellen Verabschiedung am Wiener Hauptbahnhof in Richtung Paralympics-Einsatz. Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, verabschiedet die Kulinarik-Botschafter persönlich und betont damit die Bedeutung von praxisnaher Ausbildung und internationaler Erfahrung für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien. „Die Tourismusschulen MODUL stehen für Ausbildung auf Top-Niveau. Dass unsere Schüler bei den Paralympics 2026 Österreichs Gastgeberqualität live zeigen, ist ein starkes Signal für Wiens Tourismus“, sagt Ruck und betont: „Das MODUL ist eines unserer Aushängeschilder der Bildungsaktivitäten der Wirtschaftskammer Wien und weit über die Grenzen Österreichs geschätzt. Deshalb freut es mich sehr, dass wir auch heuer wieder eine Delegation des MODUL zu den Paralympics schicken können.“

MODUL: Praxis unter Realbedingungen

Seit Jahrzehnten sind die Tourismusschulen MODUL bei internationalen Großereignissen im Einsatz und zeigen, was moderne Tourismusausbildung ausmacht: handwerkliche Exzellenz, Teamarbeit, Servicekultur, Stressresistenz und echte Gastfreundschaft. Für die Schüler ist der Paralympics-Einsatz ein Karriere-Booster und eine Erfahrung, die über das Lernen im Klassenzimmer hinausgeht. „Im Österreich-Haus zählt jedes Detail: Professionalität, Herzlichkeit und Tempo. Genau das trainieren wir. Für unsere Schüler ist dieser Einsatz das Highlight des Schuljahres und eine große Verantwortung“, sagt Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL. 10 intensive Einsatztage vor Ort mit täglich 600 Abendessen und 100 Personalessen, die vorzubereiten und zu servieren sind, warten auf die Crew.

Österreich-Haus: Gastfreundschaft als Visitenkarte

Seit 1998 nehmen die Tourismusschulen MODUL regelmäßig als kulinarische Gastgeber an den Olympischen Spielen und den Paralympics teil. 10 Kolleg-Schüler präsentieren 2026 in Zusammenarbeit mit vier Supervisoren aus Küche und Service unter der Leitung des MODUL-Fachvorstands Didier El Senosy österreichische Gastfreundschaft und Top-Kulinarik auf der internationalen Bühne. Als Treffpunkt für Medaillenfeiern, Begegnungen und Austausch ist das Österreich-Haus Kommunikationsplattform für Sport, Wirtschaft, Tourismus und Medien. „Bei den Paralympics und bei den Olympischen Spielen werden Höchstleistungen vollbracht. Auch die Schüler des MODUL zählen zu den Besten ihres Fachs. Sie tragen maßgeblich zum Erfolg des Österreich-Hauses bei“, schließt Ruck.

Beeindruckende Logistik: 8 Paletten, 550 kg Lebensmittel und eine Prosciutto-Maschine

Damit vor Ort alles perfekt abläuft, bringt das Team einiges an Know-how und Material mit. Die Zahlen zeigen, wie groß der Einsatz ist:

Transportvolumen gesamt: 8 Paletten und 7 Rollcontainer

Equipment & Berufswäsche: 350 kg

Wein & Sekt: 360 kg (darunter Wiener Gemischter Satz und Schlumberger Sekt)

Lebensmittel aus Österreich: 550 kg

Besonderes Highlight: eine Prosciutto-Maschine für den Vulcano-Schinken

Gesamtwert Waren & Equipment: rund 15.000 Euro

Uniformen für die internationale Bühne

Der Startschuss für die heiße Phase der Vorbereitung fiel am 16. Februar bei Berufskleidung Der Walter in Wien-Favoriten: Bei der Uniformpräsentation wurden die eigens für den Einsatz gefertigten Outfits offiziell übergeben. Die neue Teamkleidung sorgt für ein professionelles, einheitliches Auftreten, unterstützt die Arbeitssicherheit und stärkt das Wir-Gefühl im intensiven Eventbetrieb.

Die Tourismusschulen MODUL

Die Tourismusschulen MODUL wurden 1908 gegründet und zählen zu den renommiertesten Bildungszentren für Tourismus im deutschsprachigen Raum. Jährlich werden rund 500 junge Menschen in zwei Ausbildungsprogrammen ausgebildet: in der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für Tourismus mit Matura sowie im 2-jährigen Kolleg für Tourismus mit Diplomabschluss. www.modul.at