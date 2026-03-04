Casinos Austria stärkt auch 2026 mit „Unser Einsatz für Österreich“ soziale Hilfe im Land

Wien (OTS) -

Hilfe, die auch in diesem Jahr ankommt: 12 Casinos, 53 Partner, 320 Aktivitäten, mehr als 2.000 Corporate Volunteering Stunden, und die bundesweite Partnerschaft mit der Tafel Österreich.

2023 hat Casinos Austria die österreichweite humanitäre Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ ins Leben gerufen. Jedes der zwölf Casinos zwischen Baden und Bregenz übernimmt die Rolle eines lokalen Partners für soziale Institutionen, die im Umfeld des jeweiligen Casinos tätig sind. Diese Unterstützung hat drei Säulen: finanzielle Förderung, „Casino on Tour“-Spendenaktionen und das Engagement der Casino Mitarbeiter:innen im Rahmen von Corporate-Volunteering-Einsätzen.

Nachweisliche Wirkung, die ankommt

In Zahlen übersetzt, lautet die österreichweite Bilanz der heuer fortgeführten humanitären Partnerschaften: Bis Jahresende 2026 werden nach einer Gesamt-Laufzeit von 38 Monaten 320 Aktivitäten für 53 verschiedene soziale Einrichtungen geleistet sein, davon rund 2.000 Stunden an Corporate Volunteering der Casino Mitarbeiter:innen. Gerade diese Stunden, in denen Teams aus den Casinos mit viel Idealismus und Leidenschaft engagiert sind, bilden das Fundament des Erfolgs der Initiative.

Österreichweite Kooperation mit der Tafel Österreich

Ebenfalls fortgesetzt wird die im vergangenen Jahr begonnene Kooperation mit der Tafel Österreich. Einsatzgebiet für Corporate Volunteering sind hier Tafelsammeltage in großen Supermärkten, bei denen Kund:innen gebeten werden, haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte zu spenden. An vier Terminen 2025 sammelten die Mitarbeiter:innen von Casinos Austria rund 8 Tonnen Sachspenden. Dank „Unser Einsatz für Österreich“ konnten Tafelsammeltage erstmals auch in Linz und Innsbruck durchgeführt werden, für heuer ist die Ausweitung auf weitere Bundesländer geplant.

„Unser Einsatz für Österreich“ ist auch für Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart ein Paradebeispiel für gesellschaftliche Verantwortung, die im Unternehmen seit bald 60 Jahren einen zentralen Platz hat: „Unsere Mitarbeiter:innen schenken ihre Zeit, ihre Fähigkeiten und ihr Herzblut und ermöglichen damit relevante humanitäre Projekte im direkten Umfeld unserer zwölf Casinos. Diese besondere Initiative bestätigt eindrucksvoll: Es ist sehr viel möglich, wenn wir gemeinsam handeln und uns für die Gesellschaft in Österreich einsetzen.”

Die Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ wurde bereits für vorbildliches gesellschaftliches Engagement international mit dem European Casino Award in der Kategorie „Corporate Community Engagement“ ausgezeichnet. Details zur Initiative „Unser Einsatz für Österreich“, Bilder und Bewegtbild finden Sie unter unsereinsatz.casinos.at .

Bilder zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Unser-Einsatz-Für-Österreich-2026