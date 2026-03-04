FPÖ - Brucker zu Khleslplatz: Motto der Ludwig-SPÖ „Sie wünschen, wir widmen“ wird immer offensichtlicher

Wien (OTS) -

Die aktuellen Enthüllungen des „Kurier“ zur Causa Khleslplatz bestätigen für den Meidlinger FPÖ-Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker den massiven Verdacht eines höchst dubiosen Widmungsdeals unter der rot-pinken Stadtregierung von SPÖ- Bürgermeister Michael Ludwig.

„Diese brisanten Details zeigen, dass das Motto der Ludwig-SPÖ offenbar lautet: ,Sie wünschen, wir widmen‘. Der gesamte Vorgang rund um den Khleslplatz verströmt einen äußerst üblen Geruch“, so Brucker.

„Jetzt ist auch klar, warum die Flächenwidmung so schnell durchgepeitscht werden musste. Schließlich hätte der Investor aufgrund der aufschiebenden Wirkung die rund 4,5 Millionen Euro von der BIG für das Grundstück nicht bekommen, wenn die Widmung nicht bis Ende 2025 abgeschlossen gewesen wäre“, so Brucker weiter.

Besonders brisant sei in diesem Zusammenhang, dass der Investor das Grundstück im Jahr 2019 um lediglich rund 200.000 Euro erworben hatte. „Da stellt sich unweigerlich die Frage, warum SPÖ und NEOS einen derartigen politischen Druck aufgebaut haben, damit diese Widmung unbedingt rechtzeitig vor Jahresende beschlossen wird“, so Brucker.

Auch die Aussagen der zuständigen Magistratsabteilung MA 21, wonach über erste Kontakte mit dem Investor „keine detaillierten Aufzeichnungen geführt“ wurden, sei „mehr als bemerkenswert“. „Bei einem derart sensiblen Widmungsverfahren keine nachvollziehbare Dokumentation zu haben, verstärkt den Verdacht auf eine bestellte Flächenwidmung zusätzlich“, betont der FPÖ-Politiker.

„Der gesamte Vorgang rund um den Khleslplatz gehört dringend untersucht und die Korruptionsermittler sollten hier ganz genau hinsehen. Die FPÖ-Wien prüft daher eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft“, kündigt Brucker an.