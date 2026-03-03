Wichtige-Fußball-Rechte gesichert: ORF zeigt bis 2030 u. a. UNIQA ÖFB-Cup, Frauen-Nationalteam und ADMIRAL Frauen-Bundesliga

Wien (OTS) -

Gute Nachricht für alle österreichischen Fußballfans: ÖFB und ORF haben sich auf die Verlängerung verschiedener ÖFB-Bewerbe bei Frauen und Männern geeinigt. Der ORF sicherte sich damit bis inklusive der Saison 2029/30 die Nutzungsrechte zur Berichterstattung (Live, Highlights und News) in all seinen Kanälen und Plattformen (Free-TV, Radio und digital Online) zu folgenden Bewerben:



-- Spiele des UNIQA-ÖFB-Cups der Männer (mind. 15 Spiele pro Saison live im ORF)



-- alle Heimspiele der österreichischen Nachwuchs-Nationalteams (mind. alle Heimspiele der U21 live im ORF)



-- alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams



-- Spiele der ADMIRAL Frauen-Bundesliga (mind. 24 Spiele pro Saison live im ORF)



-- Spiele des ÖFB Frauen Cup (mind. vier Spiele pro Saison live im ORF)



Für das Publikum werden damit über 50 Fußball-Live-Übertragungen pro Saison im ORF frei empfangbar zugänglich und redaktionell in gewohnt hoher Qualität aufbereitet.



Neben der Live-Übertragungen des Nationalteams der Männer (Rechteteilung mit ServusTV) ist damit auch die mediale Verbreitung der Heimspiele des Frauen-Nationaltams in der Qualifikation für die FIFA WM 2027 in Brasilien und der Nachwuchs-Nationalteams garantiert.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Nach der Verlängerung der Ski-Rechte mit dem ÖSV vor wenigen Wochen unterstreicht nun auch die Verlängerung mit dem ÖFB die Position des ORF als wichtigster Medienpartner des heimischen Sports – und das ganz im Sinne der heimischen Fußballfans, die sich auf viele Live-Übertragungen freuen können.“



ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll: „Die langfristige Partnerschaft mit dem ORF ist ein starkes Signal für den österreichischen Fußball. Sie garantiert, dass unsere Bewerbe – vom UNIQA ÖFB Cup über die ADMIRAL Frauen Bundesliga bis hin zu den Spielen unserer Nationalteams – auch in den kommenden Jahren frei empfangbar und in höchster Qualität für alle Fans zugänglich sind. Sichtbarkeit ist die Grundlage für Begeisterung, Identifikation und nachhaltige Entwicklung. Mit dieser Vereinbarung schaffen wir Planungssicherheit und stärken zugleich die mediale Präsenz des Frauenfußballs sowie des Nachwuchsbereichs. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Fußballs in Österreich.“



