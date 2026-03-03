Lercher: Bundesregierung muss Krisenmechanismus mit sofortiger Wirkung umsetzen!

Steiermark (OTS) -

Angesichts der durch den Iran-Krieg drohenden Preisexplosionen bei Energie unterstützt Max Lercher die Forderung von Staatssekretärin Michaela Schmidt nach der Umsetzung des Krisenmechanismus und einem Preisdeckel für Strom und Gas.

„Der Krisenmechanismus muss jetzt sofort umgesetzt werden. Wir dürfen nicht warten, bis die Teuerung die Steirerinnen und Steirer wieder eiskalt erwischt“, so Max Lercher. Wie massiv und schnell die Auswirkungen internationaler Krisen sein können, zeige sich bereits an den Zapfsäulen durch massive Preissprünge von bis zu 7 Cent binnen 24 Stunden. Für den SPÖ-Vorsitzenden ist klar, dass Stabilität und Sicherheit in Zeiten wie diesen das wichtigste Gut sind. „Die Bundesregierung muss jetzt beweisen, dass sie Krisen wirklich meistern kann und nicht wie die letzte Regierung nur zuschaut, wie die Preise davongaloppieren. Das Ziel muss ein Arbeitspreis von höchstens zehn Cent pro Kilowattstunde bei Strom sein“, betont Lercher.

Energie gehöre zur unverzichtbaren Daseinsvorsorge und dürfe kein Spekulationsobjekt sein. Die Politik müsse die Kontrolle über die Preise behalten, um Haushalte und Betriebe vor existenziellen Preisschocks zu schützen. „Es darf nicht sein, dass Übergewinne in den Energieunternehmen auf dem Rücken der Bevölkerung entstehen, während die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen“, so der SPÖ-Vorsitzende. Er fordert die Regierung auf, den Krisenmechanismus mit sofortiger Wirkung umzusetzen.