„THE PAPER“: Neuer Praxis-Guide schafft Orientierung im Influencer Marketing in Österreich

Wien (OTS) -

Influencer Marketing ist in Österreich längst mehr als ein Trend: Creators bauen Communities, prägen Markenwahrnehmung und beeinflussen Kaufentscheidungen. Gleichzeitig wächst der Druck, transparent, rechtskonform und verantwortungsvoll zu arbeiten – auf Seiten der Content Creators ebenso wie bei Agenturen und Auftraggebern. Genau hier setzt „THE PAPER – Influencer Marketing Guide für Content Creators, Agenturen und Marken“ an: ein verständlicher, praxisnaher Leitfaden, der Regeln, Pflichten und Best Practices für den österreichischen Markt bündelt – ohne juristische Fachsprache, aber mit klarem Kompass.

„Mit ‚THE PAPER‘ ist uns als IAA Creator Hub Austria – gemeinsam mit Partnerinstitutionen – ein echter Schulterschluss gelungen: ein Meilenstein, der über Österreich hinaus Signalwirkung haben kann. Der Guide schafft Klarheit und Orientierung für Creators, Auftraggeberinnen und Auftraggeber und alle, die Influencer Marketing professionell und verantwortungsvoll gestalten“ , so Martin Distl (WPP Media), IAA-Vorstandsmitglied und IAA-Creator-Hub-Vorsitzender.

„Was wir heute in Social Media sehen, ist professionelle Kommunikation – mit Reichweite, Wirkung und Verantwortung. ‚THE PAPER‘ schafft einen gemeinsamen Referenzrahmen für alle, die Creator-Kooperationen gestalten: nachvollziehbar, umsetzbar und auf Vertrauen gebaut“ , ergänzt Peter Hrubi (Google), IAA-Vorstandsmitglied und IAA-Creator-Hub-Vorsitzender.

Ein Guide für alle, die mit Content arbeiten – und dafür Verantwortung tragen

„THE PAPER“ richtet sich an Content Creators, Influencer, Agenturen, Marken und alle, die mit Content Geld verdienen (oder planen, künftig damit Geld zu verdienen) – ebenso wie an jene, die Kooperationen einkaufen, briefen oder verantworten.

Der Leitfaden liefert:

Klare Definitionen (Rollen, Begriffe, Verantwortlichkeiten)

Rechtliche Basics für Österreich – von Unternehmensgründung über Kennzeichnung bis Datenschutz und Urheberrecht

Ethik & Verantwortung (u. a. Jugendschutz, sensible Inhalte, No-Gos wie Schleichwerbung)

Checklisten & Quick Checks für den Alltag: vom Vertrags-Check bis zum „Final Check“ vor dem Posten

Wesentlich ist die klare Abgrenzung: „THE PAPER“ ist keine Rechtsberatung, sondern eine Orientierungshilfe – als „erste Anlaufstelle“, um Zusammenarbeit professionell und sauber aufzusetzen und liefert Links/Kontakte wohin man sich im Bedarfsfall wenden kann.

„THE PAPER“ ist auf Initiative des IAA Creator Hub Austria entstanden und wurde vom Team des Hub federführend als praxisnaher Orientierungsrahmen für professionelles und verantwortungsvolles Influencer Marketing erarbeitet. Entscheidend ist dabei der branchenweite Schulterschluss: „THE PAPER“ ist eine Gemeinschaftsarbeit, die von zahlreichen Institutionen, Verbänden und Unternehmen mitgetragen und weiterverbreitet wird – mit dem Anspruch, Klarheit und Orientierung für Creators, Agenturen und alle Beteiligten zu schaffen.

Alle Infos zu „THE PAPER – Österreichs erstem Influencer Marketing Guide“ auf thepaper.at sowie influencermarketingguide.at

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