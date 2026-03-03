Weitere Theater-, Kabarett- und Literaturveranstaltungen

St. Pölten (OTS) -

Im Stadttheater Wiener Neustadt ist am Freitag, 6. März, ab 16 und 19.30 Uhr Omar Sarsam mit seinem musikalischen Kabarettprogramm „Stimmt“ zu Gast. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Ebenfalls am Freitag, 6. März, feiert ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat „Wir lieben die Liebe“, eine Maria-Schell-Revue für Zwei mit musikalischer Begleitung, Premiere (Stück und Regie: Marius R. Schiener, musikalische Leitung: Gabor Rivo). Gespielt wird das Stück zum 100. Geburtstag der Schauspielerin in Folge am 11., 12., 13., 14., 17., 18., 19. und 20. März jeweils ab 20 Uhr sowie am 8. März ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Im Theater am Steg in Baden führen Toni & Pascal am Freitag, 6. März, ab 19.15 Uhr in „Verbotene Magie - Eine Reise in die Vergangenheit“ als Alchemisten und Meister der verbotenen Künste magische Experimente durch. Am Dienstag, 10. März, zeigt hier dann die Neue Bühne Wien „Eine (fast) perfekte Braut" von Cordula Polster und Nici Neiss (Regie: Nici Neiss). Die Komödie um eine Roboterfrau und den Schlagabtausch zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Dummheit beginnt um 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten für „The Magic Show“ unter 0699/15264000 und www.zauberklub.com bzw. für das Gastspiel der Neuen Bühne Wien beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Am Samstag, 7. März, gelangt ab 19.30 Uhr in der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten „der mund wenn er kippt ist ein teich“ von paula lew van well zur Uraufführung (Inszenierung: Anne Bader). Das mit dem „Peter-Turrini-Dramatiker*innenstipendium 2025“ ausgezeichnete Stück zeichnet in fragmentarisch-poetischen Strukturen nach, wie sich Erinnern, Wachsen und Verändern durch Körper und Sprache schreiben. Folgetermine: 10., 18. und 23. April sowie 13. Mai jeweils ab 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.landestheater.net.

„Play It! Frau Luna“ nennt sich ein Einführungsworkshop für Kinder ab acht Jahren, der am Samstag, 7. März, ab 15 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden in die Themen, Figuren und Emotionen der nächsten Premiere eintauchen lässt. Am Sonntag, 8. März, folgt zunächst ab 10.30 im Max-Reinhardt-Foyer ein Einführungsgespräch zu dieser Premiere, „Frau Luna“, das Einblicke in das Regiekonzept, Wissenswertes zu Inhalt, Stück und Rezeption der Operette sowie Musikbeispiele vermittelt. Um 15 Uhr startet dann hier für Kinder ab sechs Jahren das interaktive Stationentheater „Frau Luna – Wir fliegen zum Mond!“ zur Operette von Paul Lincke. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Am Sonntag, 8. März, bringt der Musicaldarsteller Gernot Kranner gemeinsam mit seinen Puppen im Schloss Kottingbrunn Lyman Frank Baums Kinderbuch-Klassiker „Der Zauberer von Oz“ auf die Bühne. Die Vorstellung für ein junges Publikum ab vier Jahren zum Mitsingen und -tanzen startet um 17 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

„Frauen lesen Frauen“ heißt es am Sonntag, 8. März, auf Schloss Wolkersdorf, wenn mit Tamara Glaner, Evelin Gössinger, Julia Karban-Reither, Sarah Kwiatowski, Bettina Mauser, Steffi Neid, Karina Ratzenberger und Maria Vogt acht Frauen aus Wolkersdorf und Umgebung verschiedene Schriftstellerinnen vorstellen und aus deren Büchern lesen. Beginn ist um 17 Uhr; nähere Informationen unter 0699/81305489, e-mail [email protected] und www.forumwolkersdorf.net.

Schließlich findet am Dienstag, 10. März, im Rahmen der Reihe „Erzählte Geschichte“ im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten ein Podiumsgespräch statt, bei dem ab 18.30 Uhr unter der Moderation des Natur- und Kulturvermittlers Manfred Rosenberger die Juristin und ehemalige Politikerin Irmgard Griss, Michaela Krömer, Rechtsanwältin und Gründerin der NGO CLAW – Initiative für Klimarecht, sowie Thomas Hansmann, Leiter der NÖ Umweltanwaltschaft, über „Mitspracherecht für die Umwelt? - Schutz, Rechte und Demokratie der Natur“ sprechen. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at/erzaehlte-geschichte.