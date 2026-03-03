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TERMINAVISO 4. März 2026, 11.30 Uhr: Pressegespräch mit Reinhold Lopatka zur aktuellen Situation auf der Arabischen Halbinsel

Europaparlaments-Delegationsvorsitzender für die Arabische Halbinsel über die Auswirkungen der militärischen Eskalation auf die EU

Wien (OTS) - 

Das Europäische Parlament lädt zu einem Online-Pressegespräch mit Reinhold Lopatka (EVP), Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel, am 4. März 2026, um 11.30 Uhr, ein.

Thema des Gesprächs ist die aktuelle Situation auf der Arabischen Halbinsel nach der jüngsten militärischen Eskalation zwischen Iran, Israel und den USA sowie die Auswirkungen auf Europa und die Arbeit der Europäischen Union.

WANN: Mittwoch, 4. März 2026, 11.30 Uhr
WO: Online (MS Teams)

Journalistinnen und Journalisten können online an der Pressekonferenz teilnehmen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Pressegespräch zur Situation im Nahen Osten mit Reinhold Lopatka, EP-Delegationsvorsitzender für die Arabische Halbinsel

Datum: 04.03.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk4ZjZjMzMtY2M3Zi00OTNjLWE4ZjUtZDhmMDcwMjRmM2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eacb2a66-254b-4c16-9ca6-da934b74140f%22%2c%22Oid%22%3a%22a2b2bbaa-6582-4873-ba67-cf43044bcbcf%22%7d

Rückfragen & Kontakt

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich
Mag. Andrea Rukschcio-Wilhelm
Telefon: +43 660 4444 330
E-Mail: [email protected]
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