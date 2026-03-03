Ludwig/Novak: Stadt Wien stärkt Medienstandort

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien setzt einen weiteren strategischen Schritt zur Sicherung des Medienstandorts: Mit sofortiger Wirkung wird ein „Bevollmächtigter der Stadt Wien für den Medienstandort Wien im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz“ bestellt. Ziel ist es, die heimische Medienbranche im digitalen Transformationsprozess zu stärken, Medienvielfalt zu sichern und neue Wertschöpfungspotenziale im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu erschließen

„Wien schützt Medienvielfalt als demokratische Infrastruktur. Künstliche Intelligenz verändert Produktion, Verbreitung und Finanzierung von Medien grundlegend. Deshalb braucht es klare Strategien, starke Partnerschaften und eine koordinierende Stelle, die Innovation und Schutz gleichermaßen im Blick hat“, betont Bürgermeister Michael Ludwig.



Medien unter Transformationsdruck

Internationale Plattformkonzerne verschieben seit Jahren erhebliche Werbevolumina aus nationalen Märkten. Gleichzeitig verändern KI-gestützte Systeme zunehmend die Nutzung von Informationen. Neue digitale „Gatekeeper“-Strukturen beeinflussen Reichweiten, Geschäftsmodelle und Sichtbarkeit klassischer Medienangebote.



Neben wirtschaftlichen Herausforderungen entstehen auch demokratiepolitische Risiken: Deepfakes, synthetische Inhalte und automatisierte Desinformation gefährden Glaubwürdigkeit, Vertrauen und öffentliche Debatte. „KI ist eine enorme Chance für Innovation, darf aber nicht zu einem Ausverkauf geistigen Eigentums oder zu einer Schwächung demokratischer Öffentlichkeit führen. Wien setzt hier bewusst auf einen wertebasierten Ansatz“, so Ludwig.



Wien handelt: Medieninitiative & AIMK

Bereits seit 2019 stärkt die Stadt Wien mit der Wiener Medieninitiative qualitative Medienprojekte und digitale Innovation. 318 Projekte wurden bislang mit rund 11 Millionen Euro gefördert. Im Rahmen der jüngsten Regierungsklausur wurde die Initiative mit 6 Millionen Euro für die kommenden Jahre abgesichert.



Ab März 2026 startet eine weitere Förderrunde in Höhe von 600.000 Euro. Ein Schwerpunkt liegt auf Projekten, die Arbeitsplätze sichern oder neu schaffen. Der Frauenbonus zur Stärkung von Frauen in leitenden Medienfunktionen wird fortgeführt.



Zusätzlich wurde bei der Wien Holding das Artificial Intelligence-Medienkompetenzzentrum (AIMK) gegründet. Es bündelt Kompetenzen aus Medienhäusern, Digitalwirtschaft, Start-ups, Wissenschaft und öffentlicher Hand. Die Leitung des AIMK ist als Stelle „Bevollmächtigter der Stadt Wien für den Medienstandort Wien im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz“ eingerichtet



„Für den Standort Wien ist es entscheidend, die Transformation aktiv zu gestalten. Dafür entwickeln wir jetzt ein klares, strategisches Programm mit internationaler Ausrichtung. Mit dem umfassenden Know-how unseres Bevollmächtigten stärken wir Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftschancen am Standort. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, unterstreicht Stadträtin Barbara Novak.



Kompetenzen des Bevollmächtigten

Der Bevollmächtigte wird als operative Schaltstelle fungieren. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:

Weiterentwicklung des Rahmens für dem Einsatz von KI in Medien auf Basis des Digitalen Humanismus



Sicherung und Durchsetzung von Urheberrechten im KI-Kontext



Entwicklung von Instrumenten zur Identifikation und Abwehr von Deepfakes



Förderung KI-basierter Innovationen und neuer Wertschöpfungsketten



Mobilisierung nationaler und internationaler Fördermittel



Aufbau gezielter Ausbildungs- und Qualifizierungsprogramme

Zum Bevollmächtigten wird Alexander Wrabetz bestellt. Der Jurist war von 2007 bis 2021 Generaldirektor des ORF und verfügt über langjährige Expertise im Medienmanagement sowie in Digitalisierungs- und Transformationsprozessen.



Mit dieser Bestellung unterstreicht die Stadt Wien ihren Anspruch, den Medienstandort nachhaltig zu stärken, Innovation zu fördern und demokratische Resilienz im digitalen Zeitalter abzusichern.