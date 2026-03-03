  • 03.03.2026, 13:22:02
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  • OTS0124

Adipositas ist keine Frage der Disziplin

„Reiß‘ dich zusammen!“ Menschen mit Adipositas hören Sätze wie diesen noch immer

v.l.n.r.: DDr. Paul Eiselsberg, IMAS International; TV-Koch Oliver Hoffinger; Dr.in Bianca-Karla Itariu, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Moderatorin Silvia Schneider; Roman Schindler, Personal Trainer und Mister Austria 2021; Mario Haller, Geschäftsführer Lilly Österreich
Wien (OTS) - 

Dabei ist Adipositas eine chronische, komplexe Erkrankung – medizinisch anerkannt, mit vielfältigen Ursachen und weitreichenden gesundheitlichen Folgen. Dennoch wird sie in Österreich häufig als individuelles Versagen verstanden.

Aktuelle repräsentative Umfragen in Österreich zeigen eine deutliche Diskrepanz: „Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sieht die Hauptverantwortung beim Einzelnen. Gleichzeitig betrifft Adipositas rund jede fünfte Person im Land“, so DDr. Paul Eiselsberg, Senior Research Director bei IMAS International.

Zwischen medizinischer Realität und gesellschaftlicher Wahrnehmung besteht eine Lücke.

Diese Lücke hat Konsequenzen. Sie beeinflusst, wie Betroffene über sich selbst denken, wie sie im Alltag behandelt werden und ob sie Zugang zu therapeutischer Unterstützung erhalten.

Weg von Moral. Hin zu ganzheitlicher Behandlung.

„Adipositas ist keine Lifestyle-Frage, sondern eine chronische Erkrankung“, betont Dr.in Bianca-Karla Itariu, Fachärztin für Innere Medizin. „Wir müssen aufhören, Schuld zuzuweisen und beginnen, evidenzbasiert zu handeln.“

Verantwortung heißt Fortschritt

Seit 150 Jahren steht Lilly für medizinische Innovation - in Österreich seit 50 Jahren. Fortschritt bedeutet heute auch, überholte Narrative zu hinterfragen und chronische Erkrankungen als solche ernst zu nehmen. „Adipositas verdient dieselbe medizinische Ernsthaftigkeit wie andere chronische Erkrankungen auch“, so Mario Haller, Geschäftsführer von Lilly Österreich. „Dazu gehören Aufklärung, Zugang zu Therapieoptionen und ein respektvoller Umgang mit Menschen“.

Welt-Adipositas-Tag 2026

Anlässlich des Welt Adipositas-Tages setzt sich Lilly Österreich für eine sachliche, entstigmatisierende Diskussion ein, basierend auf aktuellen Daten und medizinischer Expertise.

Detaillierte Ergebnisse der Umfragen finden Sie im beigefügten Onepager.

Weitere Informationen über Lilly Österreich finden Sie hier: www.lilly.com/at

Quelle: IMAS International und Lilly Österreich, Meinungs- und Stimmungsbild zu Adipositas 2026, n = 1005; Österreichische Bevölkerung im Alter von 18 bis 69 Jahren.

Rückfragen & Kontakt

Lilly Österreich
Irene Kapaun
Telefon: +43 660 990 71 22
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Infografik mit den Studienergebnissen [PDF, 563.32KB]
Vorschau Bild von IMAS Studienergebnisse [PDF, 472.4KB]

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