Kaineder: Energieunabhängigkeit ist eine Sicherheitsfrage

Linz (OTS) -

Im Mittleren Osten schlagen Raketen ein, unschuldige Menschen leiden. Stunden später spüren wir die Auswirkungen in Europa bei den Energiepreisen. So brutal ist die Realität fossiler Abhängigkeit: Wenn anderswo Krieg herrscht, zittern bei uns die Energiemärkte.

„Was wir schon nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gelernt haben, bestätigt sich jetzt erneut mit Blick auf den Iran: Wer bei Öl und Gas am Tropf autoritärer Regime hängt, importiert Unsicherheit“ so der Landessprecher der Grünen OÖ LR Stefan Kaineder.

Und was macht die Bundesregierung? Sie kürzt ausgerechnet jene Förderungen, die Unternehmen unabhängiger von Öl und Gas machen. Sie streicht Gelder, die Menschen beim Umstieg auf klimafreundliche Heizungen unterstützen. Das ist energiepolitischer Blindflug – mitten im Sturm.

Gleichzeitig blockiert Schwarz-Blau in Oberösterreich seit Jahren den Ausbau der Windkraft. Während andernorts Windräder gebaut werden, wird hier verhindert. Das Ergebnis: weniger heimische Energie, mehr teure Importe, mehr Abhängigkeit.

Kaineder nimmt Anlehnung an einen bekannten österreichischen Spruch und sagt: „Kriege mögen andere führen. Du glückliches Österreich hast deinen Energiereichtum in deiner Natur. In deinen wunderschönen Flüssen, in der täglich scheinenden Sonne und im scharfen Wind, der über die Mühlviertler Hügel weht.“

Wer heute bei Erneuerbaren bremst, verlängert die fossile Abhängigkeit von morgen. Wer Förderungen streicht, macht Haushalte und Betriebe verwundbar und gefährdet so den Wirtschaftsstandort. „Das ist keine Sparpolitik – das ist ein Sicherheitsrisiko“, betont Kaineder.

Energieunabhängigkeit ist eine Frage der Verantwortung gegenüber unserer Bevölkerung und unserer Wirtschaft. Jeder Euro in Windkraft, Photovoltaik und saubere Wärme ist ein Euro für Standort, für unsere Sicherheit und Souveränität und für den Frieden