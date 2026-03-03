Andreas Babler im „Pro & Contra Wintergespräch“ | HEUTE um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Kurz vor dem wegweisenden SPÖ-Parteitag am 7. März begrüßt Moderatorin Manuela Raidl Vizekanzler Andreas Babler zum „Pro & Contra“-Wintergespräch. In einer entscheidenden Phase der Legislaturperiode zieht der SPÖ-Chef Bilanz über seine Regierungsarbeit und skizziert den Weg seiner Partei für die kommenden Jahre.

Themenschwerpunkte des Wintergesprächs am 3. März um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4:

Das Versprechen „Leistbares Leben“: Angesichts anhaltender Herausforderungen erklärt Babler, wie er als Vizekanzler und Wohnbauminister konkret dafür sorgt, dass Wohnen, Energie und Lebensmittel für die Menschen in Österreich wieder erschwinglich werden. Wo stößt die Koalition an ihre Grenzen?

Angesichts anhaltender Herausforderungen erklärt Babler, wie er als Vizekanzler und Wohnbauminister konkret dafür sorgt, dass Wohnen, Energie und Lebensmittel für die Menschen in Österreich wieder erschwinglich werden. Wo stößt die Koalition an ihre Grenzen? Der Parteitag am 7. März: Unter dem Motto „Ordnen statt Spalten“ sucht die SPÖ nach innerer Geschlossenheit. Wie viel Rückhalt hat Babler an der Basis noch, während er in der Regierung Kompromisse mit ÖVP und NEOS eingehen muss?

Unter dem Motto sucht die SPÖ nach innerer Geschlossenheit. Wie viel Rückhalt hat Babler an der Basis noch, während er in der Regierung Kompromisse mit ÖVP und NEOS eingehen muss? Profilierung in der Koalition: Als Vizekanzler trägt er die Regierungsverantwortung, als SPÖ-Vorsitzender muss er die sozialdemokratische Handschrift wahren. Andreas Babler spricht über den Spagat zwischen Staatsmann und Parteirebell.



„Breaking Media“ mit Barbara Toth, Aaron Wiener & Corinna Milborn um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

In einer neuen Ausgabe des Medienkompetenz-Magazins „Breaking Media“ stehen unter der Moderation von Gundula Geiginger zwei zentrale Themen im Fokus: Der Einfluss der Politik auf die Medien sowie der Internet-Ausfall im Iran seit dem Wochenende.

In den USA könnte der Nachrichten-Sender CNN in die Hände eines Trump-Unterstützers gelangen. Es besteht die Gefahr, dass damit – nach der Washington Post oder dem Sender CBS News – ein weiteres kritisches Medium leiser wird oder verstummt. Zur Frage, wie stark die Politik nach den Medien greift, sprechen bei „Breaking Media“ Barbara Toth (FALTER) und Aaron Wiener (früherer Büroleiter der Washington Post in Berlin).

Seit dem Wochenende gibt es im Iran kein Internet. In vielen Krisenregionen ist das Satelliten-Internet Starlink von Elon Musk die einzig verfügbare Verbindung. Welche Rolle spielt das Internet in einem Krieg? Wie viel Macht ist damit verbunden? Dazu begrüßt Gundula Geiginger PULS 24-Infochefin Corinna Milborn im Studio.



„Pro & Contra“ – Das Wintergespräch mit Andreas Babler um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4