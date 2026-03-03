Wiener Stadtwerke in Brüssel: Resilienz kritischer Infrastrukturen als Schlüssel für Europas Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit

Wien/Brüssel (OTS) -

Die Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke, Generaldirektor Peter Weinelt und Generaldirektorin-Stellvertreterin Monika Unterholzner, absolvierte am 2. und 3. März hochrangige Gespräche in Brüssel. Höhepunkt war eine Abendveranstaltung im Wien-Haus mit dem Titel „Strengthening Europe’s Resilience: The Security of Critical Energy and Mobility Infrastructures“, bei der die Sicherheit und Resilienz kritischer Energie- und Mobilitätsinfrastrukturen im Mittelpunkt standen.

Im Austausch mit Vertreter*innen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und der Ständigen Vertretung Österreichs unterstrichen die Wiener Stadtwerke ihre Rolle als größter kommunaler Infrastruktur-Dienstleister Österreichs und als zentraler Partner für eine resiliente, klimaneutrale und wettbewerbsfähige Europäische Union.

Weinelt: Zehn Milliarden Euro für resiliente Infrastruktur Wiens

„ Wir tragen Verantwortung für die Versorgung von mehr als zwei Millionen Menschen. Die Resilienz unserer Energie- und Mobilitätsinfrastruktur ist die Grundlage für Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz “, betonte Generaldirektor Peter Weinelt. Bis 2030 investieren die Wiener Stadtwerke rund zehn Milliarden Euro in Energieversorgung, Netze und öffentlichen Verkehr – als klares Bekenntnis zu Versorgungssicherheit, Standortstärkung und Energiewende. Resilienz bedeute dabei nicht nur Schutz vor Ausfällen, sondern auch strategische Unabhängigkeit durch den Ausbau erneuerbarer Energien, leistungsfähige Netze und flexible Kraftwerkskapazitäten.

Unterholzner: Schutz kritischer Infrastrukturen braucht enge Abstimmung

Im Zentrum der Diskussion stand auch der Schutz kritischer Infrastrukturen vor neuen Bedrohungen – von Cyberangriffen bis hin zu Drohnen. Die Wiener Stadtwerke begrüßen die jüngsten europäischen Initiativen wie den Aktionsplan für Drohnen- und Drohnenabwehr sowie die Weiterentwicklung des europäischen Cyber-Sicherheitsrahmens. „ Resilienz braucht klare Zuständigkeiten, abgestimmte Reaktionsprozesse und verbindliche Standards. Gerade bei neuen Bedrohungen wie zum Beispiel Drohnen ist eine enge europäische Koordinierung entscheidend “, so Monika Unterholzner.

Auch im digitalen Bereich setzen sich die Wiener Stadtwerke für mehr europäische Souveränität ein. Vertrauenswürdige Cloud- und KI-Lösungen „Made in Europe“ seien essenziell, um sensible Daten kritischer Infrastrukturen zu schützen und Abhängigkeiten von Drittstaaten zu reduzieren. Beim geplanten „Cloud and AI Development Act“ müsse den besonderen Anforderungen kritischer Infrastruktur Rechnung getragen werden.

Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen der EU sprachen sich die Wiener Stadtwerke für gezielte Investitionen in Energie-, Netz- und Verkehrsinfrastruktur aus. Programme wie die Connecting Europe Facility seien zentrale Hebel, um ein ganzheitliches europäisches Energie- und Verkehrsnetz resilient weiterzuentwickeln

Hochrangige Keynotes von Zarzalejos und Gminder

Beim Abendempfang im Wien-Haus hielten MEP Javier Zarzalejos, Vorsitzender des LIBE-Ausschusses des Europäischen Parlaments, sowie Beate Gminder, Generaldirektorin der GD HOME der Europäischen Kommission, die Keynotes. Zarzalejos: „ Das Europäische Parlament unterstreicht mit seiner Arbeit, dass der Schutz und die Stärkung der Resilienz der kritischen Energie-, Mobilitäts- und digitalen Infrastrukturen Europas von entscheidender Bedeutung sind, um die Souveränität, Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Union angesichts wachsender hybrider Bedrohungen zu gewährleisten. “ Beate Gminder unterstrich: „ Die Kommission hat im Februar einen sektorübergreifenden Aktionsplan zur Sicherheit von Drohnen und zur Drohnenabwehr vorgelegt. Ziel ist es, die Vorsorge der EU zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit öffentlicher Räume, kritischer Infrastrukturen, strategischer Stätten, hochkarätiger Veranstaltungen und Außengrenzen weiter zu stärken .“

Mit ihrem Brüssel-Besuch bekräftigen die Wiener Stadtwerke ihren Anspruch, die europäische Debatte aktiv mitzugestalten – als verlässlicher Partner für Energie, Mobilität und Sicherheit in Europa.

Fotos vom Abend finden Sie unter: https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=kMNCsblBz8rT