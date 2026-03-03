Gold für die Küchen im Landesklinikum Baden-Mödling

St. Pölten (OTS) -

Jedes Jahr werden im Zuge der „Tut gut!“-Regionalgalas Institutionen geehrt, die sich im Bereich der Gesundheitsförderung besonders engagieren. Im Rahmen der diesjährigen „Tut gut!“- Regionalabends im Veranstaltungszentrum BRUNO in Brunn am Gebirge wurden insgesamt 62 Institutionen aus dem Industrieviertel ausgezeichnet, darunter auch die Küchen des Landesklinikums Baden und Mödling mit der goldenen Plakette „Vitalküchen“.

„Ich gratuliere den ausgezeichneten Institutionen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompetenz im Bezirk Baden und Mödling und setzen ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Handeln“, so der für die NÖ Landeskliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Für eine bestmögliche Genesung spielt die richtige Ernährung eine zentrale Rolle. In den Landes- und Universitätskliniken Niederösterreichs wird deshalb täglich ein spezielles „Vitalküche“-Gericht angeboten. Die Zutaten der „Vitalküche“ sind eine gesunde Abwechslung im Menüangebot. „Unsere Küchenteams setzen bewusst auf regionale Lebensmittel und legen größten Wert auf eine sorgfältige, hochwertige Zubereitung“, bedankt sich die Klinikleitung bei den Küchenteams im LK Baden und Mödling und freut sich über die goldene Auszeichnung „Vitalküche“.

Für weitere Informationen: Gudrun Wittmann, BA, MSc, Landesklinikum Baden-Mödling, Tel.: +43 (0) 676 858 55 31540, Mail: [email protected]