„Frag den Kommissar“: Jugendliche diskutieren mit EU-Kommissar Magnus Brunner im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Bei der Jugenddiskussion „Frag den Kommissar“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn kommen am Montag, dem 9. März 2026, vormittags rund 150 Schülerinnen und Schüler mit EU-Kommissar Magnus Brunner ins Gespräch. Der aus Vorarlberg stammende EU-Politiker beantwortet die politischen, kritischen, aber auch persönlichen Fragen der Jugendlichen und macht so europäische Politik greifbar und konkret. Moderiert wird die Veranstaltung von Katharina Batlogg vom ORF Vorarlberg.

ORF Vorarlberg informiert auf allen Kanälen

Der ORF Vorarlberg berichtet von der Jugenddiskussion mit EU-Kommissar Magnus Brunner in all seinen Medien. Das TV-Magazin „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) bringt am Dienstag, dem 10. März, eine längere Zusammenfassung. Auf ORF Radio Vorarlberg ist die Diskussion in voller Länge ab 20.00 Uhr zu hören. Die Audioversion ist auch auf https://sound.ORF.at zum Nachhören abrufbar. Berichte gibt es zudem online auf https://vorarlberg.ORF.at sowie in den Social-Media-Kanälen des ORF Vorarlberg.

EU-Kommissar aus Vorarlberg

Der ehemalige österreichische Finanzminister Magnus Brunner kommt aus Höchst in Vorarlberg. Er ist seit 2024 Kommissar der Europäischen Union und dort bis zum Jahr 2029 für Inneres und Migration zuständig. „Frag den Kommissar“ ist eine Plattform für den Diskurs zwischen jungen Menschen und der Politik. Der ORF Vorarlberg veranstaltet diese Jugenddiskussion in Zusammenarbeit mit der „Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik“.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit dem Format ‚Frag den Kommissar‘ bieten wir Jugendlichen eine Bühne für den direkten Dialog mit der Europapolitik. Nahbar und persönlich soll es sein, wenn EU-Kommissar Magnus Brunner mit Schülerinnen und Schülern seines Heimatbundeslandes ins Gespräch kommt.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Zum zweiten Mal stellen Schülerinnen und Schüler ihre Fragen direkt an einen der ranghöchsten EU-Politiker. Wir werden auf allen Kanälen des ORF Vorarlberg über diese spannende Diskussion berichten.“