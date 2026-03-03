Blumengärten Hirschstetten: Saisonstart mit über 72.000 blühenden Frühlingsboten

Wien (OTS) -

Die 60.000 m² große Gartenanlage der Blumengärten Hirschstetten vereint botanische Gärten, moderne Themengärten und eine artgerechte Tierhaltung zu einem einzigartigen Naturerlebnis. Zahlreiche individuell gestaltete Gärten gewähren Einblicke in die Vielfalt der Blumen- und Pflanzenwelt – von länderspezifischen Gärten wie dem Indischen und Mexikanischen Garten bis hin zu besonderen Themenbereichen wie dem Urzeitgarten oder dem Koniferengarten. Besonders jetzt, da der Frühling vor der Tür steht, lädt die Gartenanlage zu einem entspannten Spaziergang ein – ein Tipp in Wien, um dem Alltag für einen Moment zu entfliehen.

Farbenprächtig: Über 72.000 Frühlingsblumen erwachen aus dem Winterschlaf

Für das Frühjahr 2026 wurden bereits im Herbst in den Blumenbeeten der Blumengärten Hirschstetten rund 42.000 Blumenzwiebeln ausgelegt und nun mit rund 30.000 Stiefmütterchen in verschiedenen Farben ergänzt. Zum Saisonstart zeigt sich die Natur noch zurückhaltend, doch mit den ersten warmen Frühlingstagen erblühen die Pflanzen in voller Schönheit. Besonders beeindruckend ist dann vor allem das große Blumenbeet beim Pavillon. Die Fläche von fast 400 m² wurde mit einer vielfältigen Auswahl an Frühlingsblumen gestaltet. Hier dominieren vor allem Tulpen der Sorten 'Generaal De Wet' in Orange-Gelb, 'Purissima' in kräftigem Weiß und 'Negrita' in auffälligen Dunkel-Violett. Ergänzt wird die Blütenpracht durch die imposanten Narzissen-Sorten 'Brackenhurst' in leuchtendem Goldgelb und 'Avalanche' in strahlendem Weiß-Gelb. Stiefmütterchen der Sorten 'Orange Purple Wing' in Orange-Violett und 'Primerose' in Gelb runden die Schönheit des Beetes ab.

Auch auf den zahlreichen weiteren Blumenbeeten in den Blumengärten Hirschstetten entfaltet sich diese farbenfrohe Vielfalt aus Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen.

Die Themengärten: Vielfalt und Tradition vereint

Vom Kristall-Wasser-Energie-Garten, einem beliebten Ruhepol, bis hin zu dem faszinierenden Urzeitgarten – hier gibt es für jede Besucherin und jeden Besucher etwas zu erkunden. Ob man die Exotik des Indischen Gartens erforschen möchte oder ein bisschen im Garten der Provence verweilt, die Blumengärten Hirschstetten laden herzlich dazu ein, in eine Welt voller Schönheit, Vielfalt und Inspiration einzutauchen.

Das Bauernhofensemble Spannberg ist ein besonders idylischer Ort: die Grünflächen wurden im Stil eines Bauerngartens mit einem integrierten Kräutergarten sowie einen traditionell angelegten Vorgarten gestaltet. Dieser besteht aus einer Mischkultur von Gemüse, Stauden und einjährigen Pflanzen sowie typischen Bauerngartensträuchern, wie zum Beispiel Holunder. Neben dem Bauernhaus findet man hier auch ein Presshaus sowie einen Stadl.

Ein Zoologischer Garten mitten in der Donaustadt

In den Blumengärten Hirschstetten befindet sich zusätzlich ein zoologischer Garten mit über 70 verschiedenen Tierarten. Der Fokus liegt größtenteils auf gefährdeten heimischen Tierarten wie der Wildkatze, dem Habichtskauz oder der Europäischen Sumpfschildkröte. Aber auch heimische Vögel wie etwa Amsel, Grünfink oder Stieglitz können im 1.200 m2 großen Vogelhaus beobachten werden. Auf dem Bauernhof kann man außerdem Ouessantschafe, die kleinste Schafrasse der Welt, Steirische Scheckenziegen oder Pfauenziegen entdecken.

Natur verstehen, Vielfalt erleben – Workshops und Führungen in den Blumengärten Hirschstetten

Mit der Eröffnung der Sommersaison laden die Blumengärten Hirschstetten wieder Besucher*innen jeden Alters zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die Welt der Natur ein. Die weitläufige Gartenanlage begeistert nicht nur mit ihrer beeindruckenden Blütenvielfalt, sondern bietet auch ein abwechslungsreiches Programm an Führungen und Workshops für Groß und Klein. Im Mittelpunkt stehen dabei spannende Themen rund um Fauna und Flora: Ob zum Thema Bauernhof, Bienen oder zur faszinierenden Welt der Kräuter – für jeden Geschmack findet sich das passende Angebot. Weitere Informationen zum aktuellen Programm sowie Details zur finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/freizeit/blumengaerten-hirschstetten-fuehrungen

Spielerisch die Natur entdecken

Ein weiteres Highlight sind die vielfältigen Spielplätze der Blumengärten Hirschstetten, darunter der Insektenspielplatz und der Blumenspielplatz. Hier gibt es für jedes Alter spannende Möglichkeiten zum Entdecken und Austoben. Ob eine aufregende Nestschaukel, ein spannendes Spinnen-Kletternetz, ein unterhaltsames Pflanzenmemory oder ein abwechslungsreicher Tulpen-Parcours – für jede Vorliebe ist etwas dabei. Besonders beeindruckend sind die liebevoll gestalteten Details und kreativen Spielstationen, die nicht nur zum Spielen und Klettern einladen, sondern auch auf spielerische Weise Wissen über die Natur vermitteln.

Dschungelfeeling mitten in Wien: Das Palmenhaus Blumengärten Hirschstetten

Ein Rundgang durch das 700 m² große Palmenhaus der Blumengärten Hirschstetten führt Besucher*innen in nur wenigen Schritten durch drei faszinierende Klimazonen. Unter majestätischen Palmen entfaltet sich die Vielfalt der Tropen, in der eine beeindruckende Pflanzenwelt und ihre einzigartigen Überlebensstrategien hautnah erlebbar sind. Die geheimnisvolle Tierwelt des Palmenhauses überrascht zudem mit spezialisierten Insekten, wie etwa den bedrohten Samtschrecken oder den riesigen, gut getarnten Blattschrecken. Darüber hinaus finden im Palmenhaus interessante Wirbeltierarten wie Baumhöhlen-Krötenlaubfrösche, Spinifex-Australienhüpfmäuse und Japanische Kletternattern ihr Zuhause und erfreuen große wie kleine Gäste.

Veranstaltungs-Highlight zur Osterzeit

Ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender der Blumengärten Hirschstetten sind die Ostertage, die vom 26. März bis 29. März und vom 2. April bis 6. April 2025, jeweils Donnerstag bis Sonntag sowie Ostermontag von 9 bis 18 Uhr, stattfinden. Der Eintritt ist frei. Die Besucher*innen können sich auf dem Ostermarkt des Kulturvereins Donaustadt mit einer Vielzahl an Delikatessen freuen, darunter Schinken, Speck, Käse, Räucherlachs, Honig sowie verschiedene Süßspeisen. Auch dekorative Osterartikel, bemalte Eier, Osterkerzen und Selbstgebasteltes zählen zum Angebot. Eine Gärtnerei wird ebenfalls am Ostermarkt vertreten sein. Zusätzlich erwarten die Besucher*innen in den Veranstaltungsglashäusern Infostände zu verschiedenen Themen der Pflanzenwelt und für die kleinen Gartenfreund*innen gibt es die Möglichkeit, Sommerblumen selbst zu topfen. Für die Jüngsten wird ein unterhaltsames Programm mit Kinderschminken sowie verschiedenen Mal- und Bastelaktivitäten geboten, damit die Ostertage für die ganze Familie unvergesslich werden. Alle Entdecker*innen können zudem bei kostenlosen Führungen Wissenswertes von Expert*innen der Wiener Stadtgärten im Grünen erleben, während eine Osterhasen-Rätselrallye auf dem Gelände der Blumengärten die Wartezeit auf den Osterhasen verkürzt.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaerten-hirschstetten/ostern.html

Öffnungszeiten der Blumengärten Hirschstetten

17. März bis 18. Oktober:

Dienstag bis Sonntag, von 9 bis 18 Uhr

Montag geschlossen, ausgenommen Feiertage

Juni bis August: zusätzlich Samstag, von 9 bis 20 Uhr

Kontakt und Anfahrt

Wiener Stadtgärten

Blumengärten Hirschstetten

Südeingang: 1220 Wien, Quadenstraße 15 – Bus 95A und 95B, Station Blumengärten Hirschstetten

Westeingang: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 22 – Parkmöglichkeit gegenüber

Nordeingang: 1220 Wien, Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten) – Straßenbahnlinien 26 und 27 bis Station Spargelfeldstraße

Wegen Bauarbeiten wird eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln dringend empfohlen.

Auf dem gesamten Gelände gilt Hundeverbot, ausgenommen gekennzeichnete Assistenzhunde.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)