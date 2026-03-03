Start der Bauarbeiten für Bahnunterführung in Lanzenkirchen

St. Pölten (OTS) -

Am gestrigen Montag ist im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen an der Aspangbahn der Startschuss für die neue Bahnunterführung L 4092 / Hauptstraße gefallen. Die Bauarbeiten für die Unterführung, die nach der Fertigstellung die Eisenbahnkreuzung ersetzen wird, dauern bis Dezember 2027. Durch die neue Unterführung wird nicht nur das Risiko eines Unfalls zwischen Bahn und Straßenverkehrsteilnehmenden gebannt, zusätzlich zu diesem großen Sicherheitsgewinn wird die neue Unterführung auch den Verkehrsfluss für die Autofahrenden erleichtern.

Das Projekt wird von den ÖBB in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Gemeinde Lanzenkirchen umgesetzt. Investiert werden 7,1 Millionen Euro, von denen die ÖBB 57 Prozent, das Land Niederösterreich 33 Prozent und die Marktgemeinde Lanzenkirchen 10 Prozent tragen. Die technischen Daten weisen eine Gesamtlänge der neuen Straßentrasse von 430 Metern sowie eine Länge des Wannenbauwerks von 180 Metern aus.

Der Plan sieht u. a. für März die Errichtung des Brückentragwerks in seitlicher Lage bzw. im März und April das Herstellen der Bohrpfähle im Gleisbereich vor. Im Juni folgt der Einschub des Brückentragwerks, von August 2026 bis Mai 2027 werden sämtliche Straßenbauteile inklusive Geh- und Radweg hergestellt. Nächstes Jahr sind zudem im Juni und Juli das Herstellen des Absetzbeckens, von August bis Oktober die Asphaltierungs- und Komplettierungsarbeiten sowie von Oktober bis Dezember die Restarbeiten vorgesehen.

Die Eisenbahnkreuzung ist während der Arbeiten ab 13. März 2026 bis zur Verkehrsfreigabe der Unterführung gesperrt. Es besteht ein Umleitungskonzept, wodurch der Verkehr für Anrainer und Anrainerinnen während der gesamten Bauzeit im angrenzenden Kreuzungsbereich aufrechterhalten wird. Die ÖBB sind bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Maßnahmen und der dazu erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können.

Für die Bahnkundinnen und -kunden sind an einzelnen Wochenenden Beeinträchtigungen im Personennahverkehr zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Aspang Markt zu erwarten. Betroffen sind folgende Termine: 27. März von 23.50 Uhr bis 30. März um 4.30 Uhr; 3. April von 23.50 Uhr bis 7. April um 4.30 Uhr (Osterwochenende) sowie 3. Juni von 23.50 Uhr bis 8. Juni um 4.30 Uhr.

Nähere Informationen bei den ÖBB unter 0664/6170022 und [email protected] bzw. beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60143 und e-mail [email protected].