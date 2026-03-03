  • 03.03.2026, 10:17:02
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  • OTS0052

Medieneinladung | Deutsch-niederländisches Innovationsfestival

TECH.LAND Xperience am 12. März mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur

Münster (OTS) - 

Unter dem Dach von TECH.LAND bündeln 23 niederländische und deutsche Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung die Technologiekompetenzen beiderseits der Grenze. Sie machen dieses Innovationspotenzial für Unternehmen gemeinsam nutzbar und für internationale Investoren sichtbar. Dazu dient auch die TECH.LAND Xperience am

Donnerstag, 12. März 2026, in Münster

im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland (Albersloher Weg 32).

Zu diesem Innovationsfestival, zu dem mehr als 700 Teilnehmende erwartet werden, lade ich Sie herzlich ein, insbesondere

  • zum Medien-Briefing (9:30 Uhr) mit anschließender Eröffnung (10:00 Uhr) durch IHK-Präsident Lars Baumgürtel und die niederländische Konsulin Willemijn van der Toorn sowie der Key Note von Cathryn Clüver Ashbrook (10:20 Uhr) wie Europa ökonomisch und technologisch wieder führend wird.
  • zur Key Note von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (14:30 Uhr) mit anschließender Diskussionsrunde zur Frage, wie die Verteidigungsindustrie die technologische Souveränität in Europa vorantreibt (15:20 bis 15:50 Uhr: Gelegenheit für O-Töne in der VIP-Lounge im 1. OG).

Oder wollen Sie berichten, was jetzt wichtig ist, um die Nutzung von Wasserstoff in der regionalen Wirtschaft voranzutreiben? Oder wie das Krankenhaus der Zukunft aussieht?. Gerne helfen wir Ihnen, die für Sie richtigen Ansprechpartner zu finden.

Das vollständige Programm der TECH.LAND Xperience finden Sie hier:

TECH.LAND Xperience - Cross-Border Innovation Festival | TECH.LAND Xperience

Veranstalter der TECH.LAND Xperience sind die IHK Nord Westfalen, die Wirtschaftsförderung Münster, Oost NL und Twente Board. Zu TECH.LAND gehören das Münsterland und die Emscher-Lippe-Region auf der deutschen Seite sowie die Provinzen Gelderland und Overijssel auf der niederländischen Seite.

Über Ihre Teilnahme an der TECH.LAND Xperience freue ich mich sehr. Ein kurzer Hinweis per Telefon (049251 707-232) oder per Mail ([email protected]), ob Sie und wann Sie an der TECH.LAND Xperience teilnehmen können, erleichtert uns die Organisation. Gerne können Sie sich auch online anmelden:

https://veranstaltungen.ihk-nordwestfalen.de/medieneinladungtechland

Herzlichen Dank dafür.

Rückfragen & Kontakt

Guido Krüdewagen
Leiter der Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
IHK Nord Westfalen
Telefon +49 251 707 233
[email protected]

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