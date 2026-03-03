  • 03.03.2026, 10:00:33
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Wau-Moment in ORF 1 und auf ORF ON! „Kommissar Rex“ startet am 13. April 2026

Sechs neue Episoden des ORF/SAT.1-TV-Kultkrimis mit Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer immer montags um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - 

„Kommissar Rex“ geht wieder auf Spurensuche – und beim TV-Comeback des vierbeinigen Ermittlers ab Montag, dem 13. April 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON ist ein prominent besetztes Team an seiner Seite: Maximilian Brückner übernimmt die Rolle von Kommissar Max Steiner, der als erfahrener Kriminalbeamter gemeinsam mit seinem Schäferhund Rex Verbrechen aufklärt. Sein Kollege Inspektor Felix Burger wird von Ferdinand Seebacher dargestellt, als Pathologe Dr. Tom Wippler ist Alfred Dorfer zu sehen. Doris Golpashin komplettiert als Chefin Major Evelyn Leitner das neue „Kommissar Rex“-Team, das u. a. in einem gescheiterten Bombenanschlag und einem Todesfall in einem Fiaker ermitteln muss. Doch damit nicht genug: Vor Max’ Tür steht plötzlich seine erwachsene Tochter Anna (Sophie Borchhardt), die von einer Südamerika-Reise zurückkehrt – und sie stellt ihren Vater vor einige emotionale Herausforderungen.

Im Regiesessel nahmen Andreas Kopriva und Esther Rauch Platz. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Kawentel & Lombeck sowie Silvia Wohlmuth. „Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und ORF im Weltvertrieb der Beta Film gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.

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